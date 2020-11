Kontynuacja Listów do M. już dostępna w Storytel. Zobacz zwiastun

foto. Youtube

O tym, że firma Storytel tworzy słuchowisko mające być kontynuacją kultowych Listów do M. pisaliśmy w zesżlym tygodniu. Nie za wiele było o niej wcześniej wiadomo, ale z okazji dzisiejszej premiery firma odsłoniła karty.

Małżeństwo Lisieckich nie raz zaliczało wzloty i upadki. Karina (Agnieszka Dygant) „wzlatywała" w objęciach Świętego Mikołaja o imieniu Mel (Tomasz Karolak), a Szczepan (Piotr Adamczyk) „upadał" dosłownie... z dachu budynku. Mimo to, są razem, mimo to – chcą być razem. By jednak miłość zwyciężyła, nad związkiem trzeba pracować. Najlepiej w asyście specjalisty. I tak w dobie kolejnego kryzysu para trafia na terapię.

foto. Storytel

Między Listami zabierze słuchaczy w przezabawną i wzruszającą podróż do najważniejszych chwil w związku Kariny i Szczepana, od pierwszego spotkania w remizie (ktoś tu ma słabość do strażaków...), przez kolejne rozstania i powroty, aż po bycie dziadkami i młodymi rodzicami jednocześnie. Akcja słuchowiska rozpoczyna się na kanapie u psychologa, ale bohaterowie wyruszą także w retrospektywne wycieczki, podczas których poznamy pikantne i zaskakujące szczegóły związku Lisieckich. Ta terapia małżeńska może okazać się... terapią szokową. W rolę terapeuty wcielił się Jarosław Boberek.

Z okazji dzisiejszej premiery słuchowiska Storytel pokazało także zabawny zwiastun tej produkcji: