Kopciuszek - Wróżka Chrzestna otrzyma spin-off. O czym fabuła?

Kopciuszek to jedna z klasycznych animacji Disneya, w której w jednej z kluczowych ról występuje Wróżka Chrzestna. To właśnie za jej sprawą tytułowa bohaterka może wybrać się na bal i spotkać Księcia. Teraz okazuje się, że w planach jest samodzielny film o Wróżce Chrzestnej, który ma powstać dla nowej platformy Disney+ - produkcja będzie stanowiła spin-off historii o Kopciuszku, a jej oficjalny angielski tytuł to Frills.

Zgodnie z nowymi informacjami, zdjęcia do filmu rozpoczną się 15 stycznia 2020 roku w Bostonie i potrwają prawdopodobnie do marca. Główną bohaterkę poznamy w czasach jej młodości - jawi nam się jako młoda dziewczyna, która pochodzi z magicznego gotyckiego równoległego wszechświata i próbuje pomóc samotnej matce wychowującej dwie córki. W tym celu zostaje opiekunką dziewczynek. Poza Wróżką, w filmie pojawią się następujący bohaterowie:

Alice , samotna matka dwóch córek, która marzy o prawdziwej miłości

, samotna matka dwóch córek, która marzy o prawdziwej miłości Jane , starsza córka, która chce zostać piosenkarką

, starsza córka, która chce zostać piosenkarką Mia , młodsza córka

, młodsza córka Pan Clancy, starszy mężczyzna, który jest znany z tego, że śpiewa

Zobacz także:

Na razie nie wiadomo, kto otrzyma główne role w produkcji - mówi się, że do roli Wróżki poszukuje się aktorki w wieku 20-30 lat. Reżyserką filmu będzie Sharon Maguire (seria Bridget Jones), a producentem Justin Springer (Dumbo, Tron: Dziedzictwo). Scenariusz napiszą Kari Granlund (Lady and the Tramp) i Melissa Stack (Inna kobieta). Będziemy na bieżąco informować o rozwoju projektu.