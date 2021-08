Korea Południowa chce zmusić Google i Apple do uwolnienia systemów płatności

fot. Epic Games

Południowokoreański parlament opracował projekt ustawy, która może poważnie utrudnić życie technologicznym gigantom. Ustawodawca planuje uniemożliwić Google oraz Apple wymuszanie na deweloperach stosowania konkretnych systemów transakcyjnych do realizacji mikropłatności. Jeśli projekt pomyślnie przejdzie ścieżkę legislacyjną, Korea Południowa będzie pierwszym krajem świata, który ograniczy monopol korporacji w zakresie realizacji płatności mobilnych.

Warto przypomnieć, że spór pomiędzy Epic Games a Apple dotyczy dokładnie tego samego zagadnienia. Deweloper zbuntował się przeciwko wysokim marżom narzucanym przez Apple na wszystkie mikrotransakcje i uruchomił autorski system płatności. Taki ruch nie spodobał się korporacji z Cupertino, firma zablokowała konto dewelopera i uniemożliwiła dalszą dystrybucję m.in. Fortnite’a dla iOS-a. Sprawa zakończy się na drodze postępowania sądowego, które ciągnie się od kilku miesięcy.

Uchwalenie południowokoreańskiej ustawy może poważnie utrudnić życie Apple. Jeśli wejdzie w życie, korporacja nie będzie mogła zabronić deweloperom wdrażania autorskich systemów płatności mobilnych dla aplikacji na iOS-a, co otworzy Epic Games drogę do powrotu Fortnite’a do App Store w tym kraju. A to z kolei może przyczynić się do uchwalenia podobnych zapisów prawnych w innych rejonach świata, skutecznie wytrącając Apple oraz Google możliwość decydowania o tym, w jaki sposób deweloperzy pobierają pieniądze od swoich klientów

Południowokoreański parlament zadecyduje o losie ustawy 30 sierpnia 2021 roku.