Apple ma zapłacić setki milionów dolarów za naruszenie patentów

Źródło: Apple

Firma Apple znalazła się na celowniku prawników Optis Wireless Technology, którzy zarzucili korporacji naruszenie pięciu patentów związanych z technologią LTE wykorzystywaną w iPhone’ach, iPadach oraz zegarkach z linii Watch. W 2020 roku Optis Wireless Technology przyznano odszkodowanie w wysokości 506 milionów dolarów, ale sprawa wróciła na wokandę, gdyż sędzia miał wątpliwości, czy wysokość odszkodowania była zasadna, biorą pod uwagę, że spór toczył się wokół standardów technologicznych.

Ostatecznie zasądzono mniejsze, choć również horrendalne odszkodowanie w kwocie 300 milionów dolarów. Warto jednak zauważyć, że technologie, o które toczył się spór, zostały pozyskane od takich firm jak LG, Panasonic oraz Samsunga i nie są bezpośrednim wytworem inżynierów firmy Optis. To z kolei według Apple rodzi wątpliwości co do istoty całego sporu. Prawnicy Apple twierdzą, że mamy tu do czynienia z klasycznym trollem patentowym skupującym patenty wyłącznie w celu pozywania rynkowych gigantów.

Korporacja z Cupertino poinformowała dziennikarzy The Verge, że nie godzi się z takim wyrokiem i podejmie stosowne kroki prawne, aby odrzucić ten werdykt na drodze apelacji:

Optis nie wytwarza żadnych produktów, a jej główną osią biznesową jest pozywanie korporacji z powodu wykorzystywania patentów, które skupuje. Będziemy dalej bronić się przez ich nieuzasadnionymi próbami wyłudzenia płatności za patenty, które pozyskali.