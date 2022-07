Koreański kuzyn DeLoreana? Hyundai prezentuje koncept elektryczno-wodorowej hybrydy o stylistyce retro

fot. Hyundai

Wspomniany już kuzyn DeLoreana to N Vision 74, a drugim jest oparty na Ioniqu 6 model RN22e. Nowe koncepcyjne auta elektryczne Hyundaia łączą wysoką wydajność z wyjątkowym wyglądem.

N Vision 74 to hybrydowy samochód sportowy o wyglądzie inspirowanym konceptem Hyundai Pony Coupe z 1974 roku zaprojektowanym przez słynnego włoskiego designera Giorgetto Giugiaro. Niestety, Pony Coupe nigdy nie trafił do masowej produkcji. Ale jeżeli zauważacie podobieństwo do DeLoreana DMC-12, to słusznie, bo ten sam projektant kilka lat później nakreślił kultową sylwetkę jednej z gwiazd Powrotu do przyszłości.

Hyundai N Vision 74

N Vision 74 łączy baterię o pojemności 62,4 kWh (z możliwością szybkiego ładowania 800V) z wodorowym ogniwem paliwowym do zasilania dwóch silników generujących oszałamiające ponad 670 koni mechanicznych i 900 Nm momentu obrotowego wprost na tylną oś auta. Hyundai twierdzi, że auto osiągnie maksymalną prędkość ponad 250 km/h, a jego zasięg ma przekraczać 600 km.

Hyundai pokazał również model RN22e, który wygląda jak zapowiedź nadchodzącej sportowej wersji Ioniq 6. Wykorzystuje on ten sam układ napędowy AWD co Kia EV6 GT, generując 577 koni mechanicznych i 740 Nm momentu obrotowego. Zasila go bateria 77,4 kWh, którą można rzekomo szybko ładować z 10 do 80 procent w zaledwie 18 minut. Hyundai twierdzi, że RN22e może osiągnąć maksymalną prędkość ponad 250 km/h.

Hyundai RN22e

N Vision 74 nie jest pierwszym samochodem firmy opartym na projekcie Pony Coupe. W 2019 roku Hyundai pokazał 45 EV Concept, którego projekt trafił na rynek masowy kilka lat później jako model Ioniq 5 i w tym roku zdominował nagrody World Car of the Year 2022 zdobywając między innymi tytułu Samochodu Roku, a także nagrodę za najlepszy design.

W przyszłym roku spodziewamy się premiery pierwszego w pełni elektrycznego auta sportowego od Hyundaia, opartego właśnie na niezwykle udanym modelu Ioniq 5. Czy pokazane koncepty wejdą na rynek jako auta sportowe marki? Mamy nadzieję, że tak i oby zachowały jak najwięcej z zaproponowanego designu, który w przypadku N Vision 74 jest prawdziwym powrotem do przyszłości.