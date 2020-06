Koronawirus - Amerykanie nie pójdą od razu do kin. Nowe badania

fot. Pixabay

Nowe badania w USA zostały przeprowadzone przez OnePoll na zlecenie firmy Self Financial. Wynika z nich, że aż 49% Amerykanów planuje wystrzegać się wyprawy do kin po ich otwarciu. Jest to drugi najwyższy wynik w badaniu, bo na pierwszym miejscu jest unikanie transportu publicznego (52%).

Według analiz wynika to z podejścia największych sieci kin AMC Theatres i Cinemark, które początkowo nie chciały wprowadzić obowiązku bezwzględnego noszenia masek na terenie placówek i sal. Jednak zamierzają zmienić decyzję po tym, gdy mniejsze kina jak Regal i Alamo Drafthouse wprowadziły tę zasadę. Za powód podają bardzo negatywne reakcje na brak obowiązku noszenia maseczek.

źródło: DIsney

49% to jest dużo, a jeśli większość tych liczb dotyczy dużych miast, każdy film odczuje to w wynikach box office. Tym samym takie widowiska jak Mulan i Tenet będą miały wielką trudność, by zarobić.

Zwłaszcza, że w niektórych miejscach Stanów Zjednoczonych otwarcie może zostać opóźniony. Na przykład Kalifornia w wyniku czerwcowych protestów notuje rekordowe wzrosty zachorowań na koronawirusa.