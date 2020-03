Koronawirus - Ciche miejsce 2 przesunięte. Premiera nie odbędzie się!

Ciche miejsce 2, czyli oczekiwana kontynuacja horroru, która miała rozruszać marcowy box office zostaje wycofana z kin w Europie i w USA. Jak donosi Deadline, kiniarze w Wielkiej Brytanii (aczkolwiek także z innych europejskich krajach) donoszą o wycofaniu filmu bez podania nowej daty premiery. The Hollywood Reporter powołując się na Paramount i oświadczenie reżysera Johna Krasiński, potwierdza, że przesunięcie dotyczy całego świata. Nowa data premiery nie została ustalona.

Ciche miejsce 2 miało pojawiać się w kinach w Europie począwszy od 18 marca. Amerykańska premiera była ustalona na 20 marca. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa, która w niektórych krajach doprowadziła do zamknięcia kin, a w innych ludzie nie chcą do nich chodzić, by nie ulec zarażeniu. Tak też dzieje się w USA, w którym problem koronawirusa rozwija się w coraz szybszym tempie.

Tym samym Ciche miejsce 2 dołącza do Nie czas umierać i Piotrusia Królika 2, które zostały już przesunięte.

https://twitter.com/johnkrasinski/status/1238115296017371137

O 17:00 czasu polskiego odbędzie się konferencja studia Paramount Pictures, podczas której mają opracować dalszą strategię na kolejne filmy. Jak donosi THR cytując jednego z producentów, ta sytuacja nie ma precedensu, więc muszą wypracować nowe procesy.

