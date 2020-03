Koronawirus - Ryan Reynolds wspiera... barmanów

Ponieważ pandemia COVID-19 nadal zakłóca działalność gospodarczą i życie na całym świecie, bezprecedensowa liczba osób została bez pracy, w tym barmani. Spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa wymagało zamknięcia licznych placówek, z barami na czele. Oznacza to, że ci, którzy tam pracowali, pozostali bez dochodów. Aby im pomóc, Ryan Reynolds ogłosił, że jego firma przekaże 30% zysków z zamówień online Aviation American Ginu (Reynolds wykupił udziały w firmie w 2018 roku) Gildii Barmanów Stanów Zjednoczonych.

Do 1 maja za każdą butelkę zamówioną online przekażemy 30% dochodów jako "napiwek" dla barmanów - którzy NAPRAWDĘ za tobą tęsknią, btw.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1242465907093303302

Rozpoczęli od przekazania 15 000 dolarów gildii obiecując "napiwki" od każdej zakupionej butelki. Jednak wsparcie barmanów to nie jedyny sposób, w jaki Reynolds pomaga innym. Na początku miesiąca ogłosił, że jego Mint Mobile zapewni wszystkim obecnym i nowym klientom bezpłatne, nieograniczone i szybkie dodatki do przepływu danych do 14 kwietnia; wraz z żoną ogłosili też, że przekazują milion dolarów na działania non profit w Kanadzie, by pomóc osobom dotkniętym COVID-19, dzieląc darowiznę między Feeding America i Food Banks Canada.