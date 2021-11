Koronawirus - ogłoszono nowe obostrzenia. Jaka sytuacja w kinach?

DenofGeek

W związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce oraz wystąpieniem nowego wariantu wirusa zwanego Omikron Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się wprowadzić pewne obostrzenia w naszym kraju. Wejdą one w życie 1 grudnia i będą jak na razie obowiązywały do 17 grudnia. Dotyczą one między innymi ośrodków kultury takich jak kina, teatry, opery i filharmonie. Regulacje mówią o tym, że widownia będzie mogła zajmować 50 procent miejsc. Warto zaznaczyć jednak, że osoby, które zostały zaszczepione nie będą wliczane do wspomnianego limitu.

Minister Zdrowia zapowiedział, że obowiązek dbania o spełnienie wymogów ciąży na właścicielach obiektów. Zapowiedział również kontrole inspektorów sanitarnych i policji.

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1465311398741872641

Zasada 50 procent obłożenia będzie obowiązywać również między innymi w obiektach sportowych, kościołach, lokalach gastronomicznych oraz hotelach.