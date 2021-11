Stellan Skarsgård w obronie kina superbohaterskiego. Wskazuje na inny problem

Źródło: Marvel

Obóz krytyków kina superbohaterskiego stale się powiększa, a niedawno dołączył do niego Ridley Scott twierdząc, że filmy z trykociarzami są "nudne jak cholera". Wielu innych przedstawicieli branży sugerowało nie tylko, że poziom filmów jest słaby, ale także zwracano uwagę na ich negatywny wpływ na rynek kinowy. Choćby Martin Scorsese stwierdził, że filmy superbohaterskie są parkiem rozrywki i jego zdaniem są przyczyną problemów w kinie, bo zabierają filmom fabularnym szansę ekspozycji na wielkim ekranie.

W obronie filmów Marvela stanął Stellan Skarsgård, który wystąpił w kilku produkcjach Marvel Studios jako Doktor Selvig. Jego zdaniem, nie filmy superbohaterskie są problemem.

Nie mam nic przeciwko filmom o superbohaterach. Grałem w kilku i uważam, że mają swoje miejsce. Problem w tym, że system, który pozwala na to, by kilka osób miało prawa do połowy zasobów tego świata, wzmacnia wpływ czynników rynkowych, więc małe i niezależne kina rzadko istnieją już poza kilkoma dużymi miastami. Brakuje kanałów dystrybucji dla średniobudżetowych filmów, które mają najlepszych aktorów, najlepszych scenarzystów, ponieważ nie mogą wydać trzech milionów dolarów na kampanię marketingową. Kiedy kina wpuszczają jeden z nich, robią to przez tydzień, a jeśli to się nie opłaca w tym okresie, to już ich nie ma.

Dodał, że współczesna dystrybucja i marketing utrudniają zadanie filmom, które nie są przebojami kinowymi, tak jak wysokobudżetowe blockbustery. Przywołał przykład Ojca Chrzestnego, który najpierw grany był w stu kinach w USA, a obecnie widowiska otwierają się w 4000 kin. Kultowa produkcja miała kilka reklam w New York Times, a jej popularność rosła dzięki temu, jak dobry był to film. Zdaniem aktora bardzo smutny stał się brak wpływu opinii widza na to, jak dana produkcja radzi sobie w box office oraz wskazał na zasady, którymi kierują się studia filmowe i korporacje, które je kontrolują. Nie obchodzi ich jakość, ale 10% zysku z biletów. Wypowiedź aktora możecie zobaczyć na nagraniu poniżej:

https://twitter.com/ChrChristensen/status/1442964431445495808