Koronawirus - Polsat z decyzją o nagraniach Tańca z Gwiazdami i Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Jak dowiedzieliśmy się u rzecznika prasowego Polsatu, telewizja podjęła decyzją o zmianie podejścia do nagrywania programów rozrywkowych. Począwszy od 11 marca do odwołania wszystkie będą nagrywane bez udziału publiczności. Niektóre programy zostały nagrane wcześniej, więc zostanie one wyemitowane i zobaczymy w tle udział publiki.

Decyzja została podjęta z uwagi na epidemię koronawirusa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz zebranym widzom.

Oznacza to, że decyzja tyczy się takich programów jak m.in. Twoja twarz brzmi znajomo czy Taniec z gwiazdami. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja w kraju może ulec zmianie.

Przypomnijmy, że 11 marca podjęto szereg decyzji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii: zamknięto szkoły oraz wszystkie ośrodki kultury na czele z kinami.