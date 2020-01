Koronawirus z Chin napędza sprzedaż gry Plague Inc.

Gra Plague Inc. od studia Ndemic Creations przeżywa drugą młodość dzięki... koronawirusowi z Wuhan. Tytuł znów stał się bardzo popularny i jak informuje BBC, największym zainteresowaniem cieszy się w Chinach. Statystyki Steam pokazują, że gra jest obecne na fali wznoszącej i aktualnie gra w nią ponad 15 tysięcy osób. Twórcy mówią, że nie jest to pierwsza taka sytuacja i zdarza się to przy każdej chorobie, o której głośno jest w mediach.

Dzieło deweloperów z Ndemic Creations ma jeden główny cel - unicestwienie ludzkości. Tytuł ten oferuje też realistyczny model rozprzestrzeniania się wirusów i chorób, jednak deweloperzy podkreślają, że nie należy traktować jej zupełnie na poważnie.

Plague Inc. istnieje od ośmiu lat i za każdym razem, gdy dochodzi do wybuchu choroby, obserwujemy wzrost liczby graczy, ponieważ ludzie starają się dowiedzieć więcej na temat rozprzestrzeniania się chorób i zrozumieć złożoność epidemii wirusowych. Specjalnie zaprojektowaliśmy grę tak, aby była realistyczna i zawierała wiele informacji, nie robiąc sensacji z poważnych problemów w świecie rzeczywistym. Zostało to zaaprobowane przez CDC i inne wiodące organizacje medyczne na całym świecie - dziwią się twórcy gry.