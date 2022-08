Kraven Łowca - występ Aarona Taylora-Johnsona w Bullet Train dał mu rolę? Aktor komentuje

materiały prasowe

Aaron Taylor-Johnson wcieli się w tytułową rolę Kravena Łowcy w nadchodzącym filmie od Sony i Marvela. Aktor występuje teraz w filmie Bullet Train, więc został przy tej okazji zapytany także o swój przyszły projekt.

W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter, aktor został zapytany, czy to prawda, że jego praca przy Bullet Train tak spodobała się władzom studia, że zaproponowano mu rolę Kravena. Aktor nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył twierdząc, że też słyszał taką wersję.

Czuję się bardzo szczęśliwy. To jeden z tych magicznych i rzadkich momentów, kiedy gwiazdy układają się w całość, gdy po prostu wykonujesz swoją pracę najlepiej jak potrafisz. Przychodziłem do pracy i wszystko mi się podobało. A potem ktoś inny, wyżej postawiony, patrzył w dół i dostrzegał moją ciężką pracę i to, co starałem się osiągnąć. To zawsze miłe, gdy tak się dzieje, ale nie zdarza się to zbyt często, jeśli w ogóle. W tym przypadku były rzeczy, które wychodziły w trakcie przygotowań, a potem dostałem telefon mówiący: "Myślimy o tobie w kontekście tego filmu". Wtedy skontaktowali mnie z J.C. Chandorem, reżyserem i Mattem Tolmachem, producentem i wszyscy się dogadaliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy, że Kraven był następnym projektem, a bycie z tym samym studiem, było naprawdę wspaniałe.

Następne pytanie dotyczyło różnic między wcześniejszymi postaciami, które aktor miał okazję grać w kinie na podstawie komiksów - Dave'a Lizewskiego (Kick-Ass) i Pietro Maximoffa (Quicksilver w Avengers: Czas Ultrona). Jego zdaniem absolutnie są to bardzo różne od siebie postacie, ale także sam aktor jest w innym miejscu.

Ja, jako osoba, naturalnie też się zmieniam i ewoluuję. Nowe rzeczy mnie inspirują, a to zawsze rozwija. Mogę więc tylko iść do przodu i grać rzeczy, których wcześniej nie robiłem. . Lubię wyzwania i lubię wychodzić poza moją strefę komfortu. (...) Jest więc wiele rzeczy, które naprawdę ekscytowały mnie w postaci Kravena. Czasami pojawiają się takie role i trzeba naprawdę uwierzyć w daną postać. Będziesz w tej skórze przez jakiś czas i musisz wierzyć w to, co mówisz. Było więc wiele w Kravenie, co naprawdę pokochałem i jestem podekscytowany, że w pewnym momencie przyjdzie czas, aby się tym podzielić z fanami.

Kraven Łowca - kim on jest?

W komiksach Sergei Kravinoff jest jednym z najbardziej znanych wrogów Spider-Man. Zawsze był bezlitosnym łowcą, który polował na największe zwierzyny. Pajączek stał się jego celem, bo uznał, że jest zwierzyną godną jego umiejętności. Potem w komiksach był bardziej antybohaterem, ale jedna rzecz się nie zmieniała: nie miał problemu z zabijaniem zwierząt, a częścią jego kostiumu był lew.

Kraven Łowca - premiera tylko w kinach 13 stycznia 2023 roku.