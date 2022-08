Giancarlo Esposito w MCU. Aktor rozmawia z Marvelem - chciałby zagrać kultowego mutanta

fot. materiały prasowe

Giancarlo Esposito był gościem konwentu w San Antonio w piątek 5 sierpnia 2022 roku. Tam też wyjawił zebranym fanom, że spotkał się z Marvel Studios w sprawie rozmowy o roli w MCU.

Giancarlo Esposito w MCU

Aktor od miesięcy jest tematem spekulacji fanowskich i różnych plotek. Fani widzą go przede wszystkim w rolach mutantów w potencjalnym filmie o X-Menach. Chcą, aby zagrał nowego Magneto lub Profesora Charlesa Xaviera. Esposito odniósł się do tych fanowskich spekulacji, które doskonale zna.

- Ludzie gadają, że powinienem zagrać Magneto, doktora Freeze'a, rozmawiają o... O kim jeszcze? A, o doktorze Doomie! A także o profesorze X. Mam wybrać jedną postać? Wybrałbym coś dla mnie innego, więc powiem otwarcie: Profesor X.

Giancarlo Esposito często jest obsadzany w rolach czarnych charakterów jak Moff Gideon w The Mandalorian, więc nic dziwnego, że dla odmiany w MCU chciałby zagrać pozytywną postać.

Na razie nie wiadomo, w jakiej roli widzą go producenci z Marvel Studios. Wiemy jedno: takie rozmowy castingowe odbywają się często kilka lat przed rozpoczęciem zdjęć na planie, więc nie jest wykluczone, że może to być projekt o mutantach. Marvel może rozpocząć prace na planie takiego filmu dopiero w 2025 roku, bo wcześniejszą pracę blokuje umowa licencyjna, która zabrania im do tego momentu obsadzać nowych aktorów w rolach mutantów.