Strażnicy Galaktyki 3 - pierwsze opinie krytyków. "Najlepszy film Marvela od czasów Endgame"

Źródło: Marvel

Niektórzy krytycy mieli już okazję zobaczyć Strażników Galaktyki 3 na pierwszych pokazach prasowych. Podzielili się wrażeniami z seansu w Internecie. Ich opinie na temat nowego filmu MCU możecie zobaczyć poniżej.

Wygląda na to, że Marvel może mieć dla widów prawdziwą perełkę. Większość recenzentów zgadza się, że to dobre zakończenie trylogii Jamesa Gunna, wzruszający i zaskakująco mroczny film, mimo typowego dla franczyzy poczucia humoru, którego i tym razem nie zabrakło.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1649919049101606912

Strażnicy Galaktyki 3 - pierwsze opinie krytyków

Ian Sandwell z Digital Spy napisał, że Strażnicy Galaktyki 3 są "genialnym zakończeniem genialnej trylogii" i postać Willa Poultera to wspaniały dodatek do historii. Jego zdaniem film jest śmieszny i emocjonujący.

https://twitter.com/ian_sandwell/status/1649873206155816960

Z kolei Alexander Kardelo z Movie Zine ostrzegł widzów, że nic nie jest w stanie przygotować ich na wszystkie emocje, których doświadczą.

[...] Uroczy dziwacy, duża dawka akcji w stylu Marvela i głupkowate żarty. Ale nic nie przygotowuje was na te emocje. Historia Rocketa jest piękna i wzruszająca.

https://twitter.com/dunerfors/status/1649858163531718658

Niemiecki dziennikarz Markus Trutt podzielił się trochę inną reakcją. Jego zdaniem to prawdopodobnie jeden z najsmutniejszych i najmroczniejszych filmów Marvela.

Mimo humoru, Strażnicy Galaktyki 3 to prawdopodobnie najsmutniejszy i najmroczniejszy film MCU, a także genialne zakończenie trylogii Gunna, gdzie wszyscy walczą przeciwko złemu, choć płytkiemu, złoczyńcy, ponownie przeżywając swój wielki moment. Przygotujcie chusteczki!

https://twitter.com/Thr3eHeadedMonk/status/1649851366519472130

Kolejny tweet należy do Jesús Agudo. Ostatnie zdanie wpisu może jednak zawierać spoiler, więc przetłumaczyliśmy go bez niego. Żeby zobaczyć post, wystarczy kliknąć w link.

Poszłam na seans z pewną ideą, jacy będą Strażnicy Galaktyki 3, ale Jamesowi Gunnowi udało się mnie naprawdę zaskoczyć. Film jest mroczny, ma nawet elementy grozy, jednak wciąż jest bardzo zabawny i ma dużo osobowości.

Ayesha i Adam Warlock

Valentina Morillo napisała, że to najlepszy film Marvela od czasów Avengers: Endgame:

Strażnicy Galaktyki 3 mają spektakularne sceny akcji, są zabawni i emocjonujący. To idealne i piękne zakończenie tej sagi. I najlepszy film Marvela od czasów Endgame (i TOP 3 ogólnie).

https://twitter.com/thursnext/status/1649853717045280769

@FourmiLily wyznała, że po seansie jej serce jednocześnie urosło i zostało złamane.

https://twitter.com/FourmiLily/status/1649886990488281089

Rory Cashin z JOE.ie potwierdził za to, że uronił łzę w trakcie oglądania Strażników Galaktyki 3 i chętnie zobaczyłby teraz solowy film o Adamie Warlocku.

https://twitter.com/roarEcashin/status/1649886223324905472

Strażnicy Galaktyki 3 - informacje

Film Strażnicy Galaktyki 3 zadebiutuje w polskich kinach 5 maja 2023 roku. Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Strażnikach Galaktyki 3 nasza ukochana grupa kosmicznych wyrzutków próbuje wieść spokojne życie na Knowhere. Ich codzienność zostanie jednak wywrócona do góry nogami przez echo przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją drużynę w celu przeprowadzenia niebezpiecznej misji. Ocalić życie Rocketa - to zadanie, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca istnienia grupy Strażników Galaktyki w wersji, jaką znamy.