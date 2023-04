fot. Marvel

Russell Crowe, który wcielił się w Zeusa w Thor: miłość i grom, został obsadzony w innej produkcji ze świata komiksów Marvela, zatytułowanej Kraven Łowca. Choć twórcy nie zdradzili, kogo zagra, to aktor postanowił podzielić się kilkoma nowymi szczegółami na temat swojej roli, jak i samego filmu. Zobaczcie sami, czego możemy się spodziewać po widowisku Sony.

Kraven Łowca - Russell Crowe zdradza nowe szczegóły

Russell Crowe w rozmowie z Comic Book Resources zdradził, że film będzie rozgrywać się "w zaskakująco mrocznym świecie" i reżyser nie może się doczekać, by zobaczyć, jak widownia zareaguje na to, co dla nich przygotowali. Za to w podcaście Happy, Sad, Confused aktor potwierdził, że zagra Rosjanina:

Naprawdę dobrze się bawiłem, grając dla niego [reżysera Kravena Łowcy - przyp. red.] Rosjanina. To było wyzwanie. Raz już próbowałem zrobić akcent podczas Saturday Night Live i prawdopodobnie był to najgorszy rosyjski akcent, jaki kiedykolwiek pokazano w telewizji, ponieważ nie byłem przygotowany i po prostu wskoczyłem na głęboką wodę.

Później Russell Crowe zdradził, że nie ma dużej roli w filmie, ale jest ważnym tłem dla jednego z głównych bohaterów. Według plotek aktor miał wcielić się w ojca Kravena Łowcy, co pasowałoby do tego opisu.

Kraven, właściwie Siergiej Krawinow, to znany z komiksów złoczyńca, którego celem jest upolowanie Spider-Mana.

Kraven Łowca - co wiemy o filmie Sony?

Przypominamy, że Kraven Łowca to produkcja w reżyserii J.C. Chandora. Pochodzi z uniwersum Sony, w którym rozgrywały się takie filmy jak Venom i Morbius, a w przyszłości zadebiutują też El Muerto i Madame Web.

Choć niewiele wiemy na temat fabuły, to w komiksach główny bohater, Sergei Kravinoff, jest jednym z najbardziej znanych wrogów Spider-Man. Choć początkowo przedstawiano go jako złoczyńcę, później awansował na miano antybohatera. Zawsze był bezlitosnym łowcą, który polował na największe zwierzyny. Co ciekawe, Aaron Taylor-Johnson - członek obsady - zdradził, że w filmie bohater będzie obrońcą świata przyrody i ekologiem.

