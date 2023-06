Kraven Łowca spotka Spider-Mana? Tak sugeruje aktor

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Sony Pictures ma prawa do postaci związanych ze Spider-Manem. Starają się tworzyć własne uniwersum, w którym mają Venoma, Morbiusa oraz nadchodzących Kravena i Madame Web. Do tej pory Pajączek nie pojawił się w filmach, które miały premierę i wszyscy zastanawiają się, czy mają oni jakieś plany, by to zmienić. Czyżby Kraven Łowca miałby wprowadzić Pajączka?

Kraven Łowca kontra Spider-Man

Aaron Taylor-Johnson, który gra tytułowego antybohatera po premierze pierwszego zwiastuna zasugerował, że spotkanie Spider-Mana i Kravena jest planowane. Opublikował on na Instagram Stories słowa: Spider-Man... I'm coming for you. Na ten moment nie wiadomo, czy to tylko zabawa aktorka w mediach społecznościowych, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy.

fot. materiały prasowe

Z uwagi na to, że Spider-Man jest częścią MCU poza obecnością Venoma w scenie po napisach Spider-Man: Bez drogi do domu bezpośredniego powiązania z Pajączkiem Toma Hollanda nie było. Notabene kwestia Venoma potwierdziła też, że ta postać (a tym samym też Morbiusa i Kraven) są z innego alternatywnego świata równoległego. To może oznaczać, że jeśli w końcu Spider-Man się pojawi, może to być jego zupełnie inna wersja. Już w Morbiusie sugerowano, że Pajączek istnieje w tym świecie.

Kraven Łowca - premiera w październiku 2023 roku.