Król Tygrysów - Nicolas Cage w obsadzie serialu Netflixa opartego na faktach

Netflix pracuje nad serialem fabularnym skupiającym się na bohaterze dokumentu Król Tygrysów znanym jako Joe Exotic. Jak donosi Deadline, główną rolę ma zagrać Nicolas Cage.

Za sterami serialu stoją Dan Lagana (showrunner hitu Amerykański wandal) i Paul Young. Serial ma mieć 8 odcinków. Lagana ma napisać scenariusze serialu.

Historia oparta na faktach została zaczerpnięta z artykułu magazynu Texas Monthly zatytułowanym Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild . Bohaterem jest Joe Shreibvogel, ekscentryczny właściciel zoo w Oklahomie, który walczy o to, by zatrzymać swój park - nawet gdy ryzykuje postradanie zmysłów. W serialu dowiemy się, jak zostać Joe Exotikiem i jak zatracił się w postaci, którą sam tworzył. Więcej o tej osobie możecie dowiedzieć się z serialu dokumentalnego Król tygrysów.

Data premiery nie jest znana.