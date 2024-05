Królestwo Planety Małp bez CGI. Będziemy mogli obejrzeć taką wersję filmu

fot. Twentieth Century Fox

Królestwo Planety Małp za kilka dni wejdzie na ekrany kin, dlatego kampania promocyjna nie zwalnia tempa. Reżyser filmu Wes Ball w obszernej rozmowie na youtube'owym kanale Ape Nation omówił nadchodzącą produkcję. Powiedział też, że pracuje już nad dodatkami do filmu, które ukażą się na fizycznych nośnikach. Zdradził, że widzowie będą mieli możliwość obejrzenia Królestwa Planety Małp bez nałożonych efektów wizualnych na aktorów.

Robię małą rzecz dla wydania DVD, gdzie będzie można obejrzeć cały film z surowym materiałem zdjęciowym z planu. Pracuję nad tym, abyście mogli zobaczyć końcową [wersję] oraz surowe materiały. Będziecie mogli zobaczyć, jak podobnie wyglądają, co robią i jak łączą wszystko w jedną całość. To niesamowite - będziecie mogli po prostu usiąść i cieszyć się tym.

Widzowie będą mogli zobaczyć, jak wygląda praca aktorów przy wykorzystaniu techniki motion capture (przychwytywania ruchu), ale bez nałożonych efektów komputerowych. Reżyser powiedział, że film będzie dostępny z jego komentarzem oraz Erika Winquista, czyli kierownikiem ds. efektów wizualnych.

Myślę, że będzie świetnie. Dla maniaków takich jak my, to będzie coś nowego. Nigdy nie widzieli czegoś takiego. Jedną z najtrudniejszych rzeczy w efektach wizualnych jest to, jak sprawić, by postacie stworzone komputerowo wchodziły w interakcję z innymi. Mamy więc ludzką dziewczynę przytulającą małpę stworzoną w CGI, a ja się pytam "Jak ty to robisz?". To niesamowite rzeczy.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 10 maja 2024 roku.

Królestwo Planety Małp - zdjęcia i plakaty

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.