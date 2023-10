Królewna Śnieżka - Disney bardzo opóźnia film. Czy będą krasnoludki? Jest zdjęcie postaci!

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Disney oficjalnie ogłosił, że aktorski film Śnieżka został opóźniony z uwagi na trwający strajk aktorów. Przesunięto premierę aż o rok! Z 22 marca 2024 orku na 21 marca 2025 roku. Obok tego Disney przesunął nowy film animowany Pixara pod tytułem Elio z 1 marca 2024 roku n 13 czerwca 2025 roku.

Studio nie odniosło się do daty premiery Deadpoola 3, który miał mieć premierę w maju 2024 roku, ale według doniesień zostanie też znacznie opóźniony. Są to kolejne filmy wypadające z kalendarza premier 2024 roku po Mission: Impossible 8, który też przesunięto z uwagi na strajk aktorów na 2025 rok.

Według The Hollywood Reporter w listopadzie mamy oczekiwać kolejnych opóźnień premier przez wciąż trwający strajk. To oznacza, że nie ma po stronie studiów optymizmu, że szybko się on zakończy, a nie chcą wprowadzać filmów, które nie będą mogły być promowane przez aktorów, bo to odbija się na wynikach box office.

Obok tej sytuacji Disney i Searchlight usunęli z kalendarza premier Magazine Dreams. Film z Jonathanem Majorsem miał zadebiutować w grudniu 2023 roku. Powodem decyzji są prawne problemy aktora, którego proces rozpocznie się 29 listopada.

Śnieżka - zdjęcie z filmu

Wraz z ogłoszeniem opóźnienia premiery Disney opublikował pierwsze, oficjalne zdjęcie z filmu Śnieżka. Widzimy na nim Rachel Zegler w roli królewny Śnieżki oraz wbrew sprzecznym plotkom towarzyszących jej krasnoludków. Zgodnie z doniesieniami są oni stworzeni animacją komputerową.