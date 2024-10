Nowa geneza imienia Królewny Śnieżki. Rachel Zegler wyjaśnia znaczenie

fot. Disney

W animowanej bajce Disneya, imię Królewna Śnieżka wzięło się od skóry białej jak śnieg, z której była znana bohaterka. Rachel Zegler, która zagra główną rolę w aktorskiej adaptacji, wyjawiła jednak, że remake przedstawi zupełnie inne wyjaśnienie.

Śnieżka - nowa geneza imienia

Rachel Zegler wyjaśniła w rozmowie z portalem Variety:

To powrót do innej opowiadanej wersji Królewny Śnieżki, w której przeżyła burzę śnieżną, gdy była jeszcze dzieckiem. Dlatego król i królowa postanowili ją tak nazwać, by to imię przypominało jej, co była w stanie przetrwać.

Jednym z ważnych elementów naszego filmu jest przypomnienie każdej młodej kobiecie bądź osobie, jak silni w rzeczywistości są.

Wygląda więc na to, że w aktorskim filmie Disneya imię Królewna Śnieżka wzięło się od burzy śnieżnej, którą w dzieciństwie przeżyła główna bohaterka, a nie od koloru skóry.

Śnieżka - informacje

Śnieżka to kolejny aktorski remake Disneya, podobnie jak Piękna i Bestia, Kopciuszek czy niedawno Mała syrenka. Oryginalna bajka zadebiutowała w 1937 roku. Historia skupiała się na losach księżniczki, która musiała uciec przed złą królową i skryć się w chatce siedmiu krasnoludków.

Nie wiadomo, ile zmian zostanie wprowadzonych w aktorskiej wersji. Disney ma na koncie zarówno dość wierne adaptacje, jak wspomniana Piękna i Bestia, a także znacznie odchodzące od materiału źródłowego produkcje, jak chociażby Maleficent czy Cruella.

