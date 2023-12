Królewna Śnieżka – krasnoludki w CGI skomentowane przez Rachel Zegler. „Śpiewasz w próżnię”

fot. Disney

Śnieżka to aktorski remake pierwszej w historii pełnometrażowej animacji Walta Disneya. Pod koniec października wytwórnia zdecydowała się opóźnić premierę filmu o rok, aby dopracować swoją produkcję, która wywołała sporo kontrowersji. Jedną z nich były postacie krasnoludków, w których według niepotwierdzonych doniesień, mieli wcielić się prawdziwi aktorzy. Po opublikowania pierwszego zdjęcia z aktorskiej Królewny Śnieżki studio zakończyło debaty dotyczące krasnoludków, którzy w filmie zostali stworzeni komputerowo. Do swoich towarzyszy w CGI odniosła się Rachel Zegler podczas dyskusji Actors on Actors w serwisie Variety.

Królewna Śnieżka - Rachel Zegler komentuje krasnoludki w CGI

Aktorka przyznała, że denerwowała się pracą u boku postaci, których nie może zobaczyć:

To kultowy film, na którym ludziom naprawdę zależy, Nie chcę nikomu tego zepsuć, również sobie. […] Udało nam się nagrać piosenkę „Whistle While You Work”, co bardzo mnie uszczęśliwiło i podekscytowało. Bardziej denerwowałam się aspektem technicznym. Pojawiło się to pierwsze zdjęcie… a w filmie jest bardzo dużo CGI.

Zegler dodała, że był dzień na planie, który spędziła samotnie, śpiewając utwór „Whistle While You Work, podczas którego w filmie animowanym z 1937 roku pojawia się wiele leśnych zwierząt, które w aktorskiej wersji zostaną stworzone komputerowo. Tak aktorka wspomina prace na planie Śnieżki:

Większość tego dnia spędziłam na śpiewaniu w próżnię. […] W tej scenie było wiele lalek i CGI. To było naprawdę intensywne. Jest wiele nieudanych scen, w których rzucam miotłą, pozwalając spaść jej spaść na ziemię, ponieważ najwyraźniej w ten sposób rzuca się rzeczy postaciom w CGI. Ale to była świetna zabawa!

Śnieżka zadebiutuje w kinach 21 marca 2025 roku.