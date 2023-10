Brutalne morderstwo w historycznym Nowym Jorku. Premiera powieści Królowa Bedlam

Vesper

Reklama

Wydawnictwo Vesper w ciągu ostatnich dwóch lat mocno postawiło na pokazanie polskiemu czytelnikowi powieści Roberta McCammona - amerykańskiego pisarza, który początkowo pisał horrory, ale z czasem w jego dorobku pojawiły się też powieści z innych gatunków. Jedną z takich serii są osadzone w realiach historycznych (Ameryka z przełomu XVII o XVIII wieku) kryminały, których głównym bohaterem jest Matthew Corbett.

Cykl został zapoczątkowany powieścią Zew nocnego ptaka, w której bohater - jeszcze jako asystent sędziego - stara się wyjaśnić serię dziwnych i niepokojących zdarzeń w małym miasteczku... oraz czy pewna kobieta jest wiedźmą i należy ją stracić.

Dziś ma premierę drugi tom tej serii. Królowa Bedlam to fabuła osadzona w historycznym Nowym Jorku, a Matthew zostaje oderwany od własnego śledztwa, by wyjaśnić sprawą zabójstwa szanowanego lekarza. Śledztwo prowadzi go w nieoczekiwane miejsca.

Królowa Bedlam została wydana w twardej oprawie i liczy 688 stron.

Zobacz także:

Królowa Bedlam - opis i okładka książki

Źródło: Vesper

Matthew Corbett po ucieczce z dusznych bagien Karoliny Południowej zamieszkuje w osiemnastowiecznym Nowym Jorku, gdzie falę strachu wywołało wciąż nierozwiązane morderstwo szanowanego lekarza. Kto precyzyjnym cięciem ostrza zgasił życie dobrego człowieka? Kiedy Masker, jak nazwał zabójcę drukarz i wydawca lokalnej gazety, morduje kolejną osobę, młody prawnik – zajęty gromadzeniem dowodów na molestowanie wychowanków sierocińca – zostaje zwabiony w labirynt wzajemnie wykluczających się wskazówek i mrożącego krew w żyłach śledztwa, które zarówno wystawi na próbę jego naturalną skłonność do dedukcji, jak i rozpali głód sprawiedliwości.

Matthew dzięki swojej postawie zyskuje potężnych sprzymierzeńców, przyjdzie mu jednakże stanąć przeciwko wrogowi, którego macki sięgają daleko poza granice miasta. Śledztwo prowadzi do azylu dla obłąkanych, w którym rezyduje tajemnicza Królowa Bedlam. Czy jej przeszłość stanowi klucz do rozwiązania skomplikowanej sieci spisków?

Robert McCammon - o autorze

Robert McCammon jest autorem dwudziestu trzech powieści i dwóch zbiorów opowiadań. Po wydaniu swej pierwszej powieści Baal w 1978 roku szybko stał się jednym z najpopularniejszych autorów powieści grozy lat osiemdziesiątych, a trzy jego książki z rzędu trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”: Łabędzi śpiew, Stinger, Godzina wilka. W tym czasie otrzymał też kilka nagród Brama Stokera za najlepszą powieść i najlepsze opowiadanie. Na początku lat dziewięćdziesiątych wyszedł w swym pisarstwie poza gatunek horroru – Magiczne lata z 1991 roku zostały uhonorowane nagrodą World Fantasy Award dla najlepszej powieści.

Po Gone South z 1992 roku McCammon postanowił spróbować swych sił w dziedzinie fikcji historycznej, która zawsze go interesowała. Później popadł w konflikt z nowym wydawcą, który miał inną wizję rozwoju jego pisarstwa, i przez dziesięć lat nie opublikował żadnej nowej książki. W roku 2002 powrócił powieścią Zew nocnego ptaka, pierwszą z serii książek o Matthew Corbetcie, planowanej na dziewięć części. Akcja cyklu rozgrywa się na początku osiemnastego wieku, a każdy tom należy do innego gatunku: jest i kryminał, i powieść przygodowa, thriller i inne. McCammon pisze również współczesne powieści, m.in. The Five, The Border i Słuchacz. Mieszka w Birmingham w stanie Alabama.