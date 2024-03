Kruk - pierwszy zwiastun nowej adaptacji. Bill Skarsgard jako Erik Draven!

fot. Larry Horricks/Lionsgate

Kruk to nowa produkcja komiksowa oparta na dziele Jamesa O'Barra. To druga już adaptacja. Pierwszą był popularny film o tym samym tytule z 1994 roku z Brandonem Lee w roli głównej, który tragicznie zmarł podczas kręcenia produkcji w wyniku postrzału. W nowej adaptacji w rolę Erika Dravena, tytułowego bohatera, wcieli się Bill Skarsgård, którego możecie znać z To lub niedawnego Johna Wicka 4. Film został wyreżyserowany przez Ruperta Sandersa, a produkcja od momentu opublikowania pierwszych zdjęć bohatera spotkała się z mieszanymi opiniami wśród publiczności. Nowa adaptacja została skrytykowana również przez aktorkę, która grała w filmie z 1994 roku i jego reżysera.

Opublikowany w sieci zwiastun ma szansę zmienić postrzeganie nowej wersji komiksowej historii. Czy się to udało? Sprawdźcie sami.

Kruk - zwiastun

Kruk - zdjęcia

Kruk 2024

Kruk - o czym jest film?

Za kamerą stoi Rupert Sanders, którego znamy choćby z filmu Ghost in the Shell. Bill Skarsgard gra tytułową rolę, a FKA Twigs wciela się w jego ukochaną. Natomiast Danny Huston gra główny czarny charakter. Budżet to 50 mln dolarów. Projekt, podobnie jak Kruk z 1994 roku, jest oparty na komiksie Jamesa O'Barra.

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Kruk - światowa premiera w kinach odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.