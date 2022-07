Krytycy się mylili. Kultowe filmy, które dostały złe recenzje

materiały prasowe

Kino wyglądałoby dzisiaj inaczej gdyby nie krytyka filmowa, ale nie ma wątpliwości, że dzisiaj znaczenie tego zawodu jest zupełnie inne. Jeszcze przed kilkoma dekadami w USA, krytycy i krytyczki decydowali o tym, co jest dobre, a co nie w świecie filmu i wpływali na opinie widzów. Cieszyli się też dużym respektem, a czytelnicy podchodzili z szacunkiem do ich recenzji, ufając erudycji, kompetencji i nieomylności autorów. Nawet wtedy jednak zdarzało się (i to często), że krytyka zwyczajnie myliła co do dzieła i wiele filmów po latach zyskiwało drugie życie.

Negatywne recenzje do dziś wpływają na zarobki filmu w box office, bo jednak widzowie chcą mieć pewność, że wydane na film pieniądze nie będą błędną inwestycją. Krytyk może być drogowskazem dla widzów, pokazując im to, co warto obejrzeć w pierwszej kolejności w zalewie treści filmowej i serialowej. Historia zna jednak całe mnóstwo przypadków, kiedy to krytykowane w dniu premiery dzieło po latach stawało się kultowe i uwielbiane.

Postanowiliśmy poszukać filmów, które w momencie debiutu nie powalały na kolana krytyków (często też widzów), ale z czasem zyskiwały nowe znaczenia i patrzymy na nie przychylniej z perspektywy czasu. Są też poniżej filmy, które podobały się widzom od początku, ale krytyka musiała długo dojrzewać do tego, by coś w nich dostrzec.

Kultowe filmy, które dostały złe recenzje

Człowiek z blizną (1983) - film Briana De Palmy dziś uznawany jest za kultowy film gangsterski, ale krytycy w dniu premiery nie widzieli w nim potencjału. Nominacja do Złotych Malin to jedno, ale też krytykowano uproszczone podejście do historii bohatera portretowanego przez Ala Pacino. Dla wielu była to zwykła historia na zasadzie "od pucybuta do milionera".

Pamiętajmy, że nawet jeśli przy jakimś tytule pojawiało się całe mnóstwo recenzji negatywnych, nie oznacza to całkowitego braku pozytywnych wrażeń ze strony krytyków i widzów. W kinie jedną z piękniejszych rzeczy jest to, że każdy z nas może film oceniać według własnego uznania, a zatem nie ma jednej słusznej drogi jeśli chodzi o krytykę lub pochwały. W zestawieniu znajdują się jednak filmy, które miały w dniu swojej premiery dużą przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi.