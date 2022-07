Netflix szuka pieniędzy. Będa sprzedawać seriale do telewizji?

Netflix

Netflix ma trudny czas. Na początku 2022 roku ogłosili, że po raz pierwszy zanotowali spadek subskrybentów. Prognozy mówiły, że w drugim kwartale stracą ponad 2 mln, więc sytuacja jest pesymistyczna. Zwłaszcza, że te nowiny doprowadziły do znaczącego spadku ceny akcji, co wygenerowało straty Netflixa.

Netflix szuka pieniędzy

Już oficjalnie platforma potwierdziła, że wprowadzi tańszy pakiet dostępu do platformy streamingowej z reklamami. Co jeszcze szykują? Portal Bloomberg dowiedział się nieoficjalnie, że rozważają sprzedaż starszych seriali oryginalnych do emisji w różnych telewizjach. Do tej pory taka sytuacja nie miała miejsca w USA, ale poza granicami się zdarzało. Choćby w Polsce komedia Pełniejsza chata była wyświetlana na Comedy Central. Nowy plan miałby umożliwić sprzedaż w skali globalnej, czyli w wielu krajach świata.

Według dziennikarza biorą pod uwagę jeszcze opcję wyświetlania filmów oryginalnych w konwencjonalnych kinach. Na razie tutaj trwają rozmowy i portal podkreśla, że nie decyzje jeszcze nie zapadły