Krzyk 5 - film wpasuje się w ton franczyzy. Nie zabraknie odniesień do poprzedników

Krzyk 5 ma trafić do kin w 2022 roku. Do swoich ról powrócą Courteney Cox (w roli dziennikarki Gale Weathers) i David Arquette (jako Dewey Riley). W obsadzie są również Neve Campbell, Jack Quaid, Melissa Barrer i Jenna Ortega. Fabuła jest trzymana w tajemnicy, ale aktorki w swoich wypowiedziach chwalą nadchodzący film za to, że będzie on w duchu franczyzy.

Jenna Ortega, która zagra po raz pierwszy w tej popularnej franczyzie przyznała, że produkcja uhonoruje ton historii swoich poprzedników. Z kolei Courteney Cox zapewniła, że w nowym filmie nie zabraknie charakterystycznego humoru, horroru i odniesień do przeszłości.

Wpasuje się doskonale [do franczyzy]. To niesamowite, że powróci cała główna obsada. To jest szalone. Przez tyle lat franczyza dobrze radziła sobie pod względem odwołań i nostalgicznych aspektów, które zawierano w scenariuszach. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że tutaj też to jest.

Za kamerą Krzyku 5 staną Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett (Zabawa w pochowanego). Autorami scenariusza są James Vanderbilt i Guy Busick. W obsadzie, oprócz wyżej wymienionych, znajdują się: Marley Shelton, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.

Premiera nowego Krzyku zaplanowana jest na 14 stycznia 2022 roku.