Kolejna znana postać z serii powróci w Krzyku 7. Pomoże Sidney w walce z Ghostfacem

Entertainment Weekly oficjalnie poinformowało o kolejnym powrocie, który czeka na fanów w Krzyku 7. Tym razem do obsady wróci Hayden Panettiere, która debiutowała w slasherowej serii przy okazji jej 4. części, a potem pojawiła się jeszcze na moment w Krzyku 6. Zaczynała jako zwykła dziewczyna, a w ostatnim filmie zobaczyliśmy ją w roli agentki FBI. Jej bohaterka, Kirby Reed, ma połączyć siły z Sidney Prescott w nowej części serii.

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku. Obsada jest mieszana – częściowo powrócą aktorzy znani z klasycznych filmów (w tym Matthew Lillard), a także ci, którzy zadebiutowali wraz z premierą 5 części (m.in. Mason Gooding).

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.

