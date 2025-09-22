placeholder
Kolejna znana postać z serii powróci w Krzyku 7. Pomoże Sidney w walce z Ghostfacem

Entertainment Weekly oficjalnie poinformowało o kolejnym powrocie w nowej części Krzyku 7. Ta aktorka debiutowała w serii przy okazji 4. części i niedawno powtórzyła rolę. Co czeka ją w nowym filmie?
Wiktor Stochmal
Hayden Panettiere 
krzyk 7
Krzyk 6 fot. Paramount Pictures
Entertainment Weekly oficjalnie poinformowało o kolejnym powrocie, który czeka na fanów w Krzyku 7. Tym razem do obsady wróci Hayden Panettiere, która debiutowała w slasherowej serii przy okazji jej 4. części, a potem pojawiła się jeszcze na moment w Krzyku 6. Zaczynała jako zwykła dziewczyna, a w ostatnim filmie zobaczyliśmy ją w roli agentki FBI. Jej bohaterka, Kirby Reed, ma połączyć siły z Sidney Prescott w nowej części serii. 

Nowy Joker jak z horroru. Fani zgodni: Batman nie ma szans

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku. Obsada jest mieszana – częściowo powrócą aktorzy znani z klasycznych filmów (w tym Matthew Lillard), a także ci, którzy zadebiutowali wraz z premierą 5 części (m.in. Mason Gooding).

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.

Źródło: bloody-disgusting.com

Wiktor Stochmal
