Pierwszy zwiastun filmu Krzyk 7. Ghostface powraca na Halloween

fot. Paramount Pictures

Reklama

Ikoniczny slasher powraca z kolejną, siódmą już odsłoną. Po licznych kontrowersjach związanych z odejściem młodych gwiazd, na których opierała się franczyza w poprzednich dwóch częściach, otrzymaliśmy pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu. Krzyk 7 ma być powrotem do korzeni serii - w przenośni, ale też dosłownie. Powrócić ma wiele znanych i uwielbianych przez fanów twarzy, w tym Matthew Lillard. Czy Stu Macher pojawia się w pierwszej zapowiedzi horroru?

Kulawe konie - sezon 5, odcinek 6 (finał sezonu) - recenzja

Krzyk 7 - pierwszy zwiastun

Sprawdźcie sami:

Jest też pierwszy plakat filmu i ujęcia ze zwiastuna:

Krzyk 7 Zobacz więcej Reklama

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku. Obsada jest mieszana – częściowo powrócą aktorzy znani z klasycznych filmów (w tym Matthew Lillard), a także ci, którzy zadebiutowali wraz z premierą 5 części (m.in. Mason Gooding).

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.

Który filmowy Ghostface jest najlepszy? Oto nasz ranking [TOP 13]