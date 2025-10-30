Reklama
Pierwszy zwiastun filmu Krzyk 7. Ghostface powraca na Halloween

Do Halloween został już tylko dzień i z tej właśnie okazji opublikowano w sieci pierwszy zwiastun przyszłorocznego Krzyku 7. Powraca Ghostface i wiele znajomych twarzy z przeszłości. Czy powtórzy hit poprzednich dwóch części mimo braku ich największych gwiazd?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zwiastun 
krzyk 7
Krzyk 7 fot. Paramount Pictures
Ikoniczny slasher powraca z kolejną, siódmą już odsłoną. Po licznych kontrowersjach związanych z odejściem młodych gwiazd, na których opierała się franczyza w poprzednich dwóch częściach, otrzymaliśmy pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu. Krzyk 7 ma być powrotem do korzeni serii - w przenośni, ale też dosłownie. Powrócić ma wiele znanych i uwielbianych przez fanów twarzy, w tym Matthew Lillard. Czy Stu Macher pojawia się w pierwszej zapowiedzi horroru? 

Kulawe konie - sezon 5, odcinek 6 (finał sezonu) - recenzja

Krzyk 7 - pierwszy zwiastun

Sprawdźcie sami:

Jest też pierwszy plakat filmu i ujęcia ze zwiastuna:

Krzyk 7

arrow-left
Krzyk 7
fot. materiały prasowe
arrow-right

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku. Obsada jest mieszana – częściowo powrócą aktorzy znani z klasycznych filmów (w tym Matthew Lillard), a także ci, którzy zadebiutowali wraz z premierą 5 części (m.in. Mason Gooding).

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.

Który filmowy Ghostface jest najlepszy? Oto nasz ranking [TOP 13]

13. Mickey Altieri (Timothy Olyphant) - Krzyk 2

Jeden z tych Ghostface'ów, o których łatwo zapomnieć. Nie pomaga mu, że znalazł się w filmie ze znacznie lepszym Ghostfacem.

arrow-left
13. Mickey Altieri (Timothy Olyphant) - Krzyk 2
fot. Dimension Films
arrow-right



 

