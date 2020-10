Książę w Nowym Jorku 2 - film z Eddie'em Murphym kupiony przez Amazon Studios

fot. materiały prasowe

Portal Variety donosi, że kontynuacja Książę w Nowym Jorku 2 jest w trakcie sprzedaży przez dystrybutora Paramount Pictures firmie Amazon Studios w ramach umowy, której wartość wynosi 125 milionów dolarów. Źródło podaje, że premiera filmu w serwisie Amazon Prime Video zaplanowana jest na 18 grudnia. Dopinane mają być podobno ostatnie szczegóły umowy. Projekt jest jednym z kilku, które Paramount sprzedał w tym roku serwisom streamingowym. Wcześniej było tak w przypadku między innymi Proces Siódemki z Chicago Aarona Sorkina i Gołąbeczki. Obie produkcje zakupione zostały przez serwis Netflix.

Książę w Nowym Jorku 2 to zapowiedziany film, w którym powróci Eddie Murphy - produkcja będzie sequelem dla filmu z 1988 roku. Przypomnijmy, że fabuła pierwowzoru skupia się na afrykańskim księciu Akeemie, który przyjeżdża do Queens w Nowym Jorku. Postanawia udawiać biedaka, by znaleźć sobie żonę. W kontynuacji natomiast, Książę (wybrany na nowego króla Zamundy) odkrywa, że w Ameryce żyje jego syn, o którego istnieniu dotąd nie wiedział. Decyduje się wyruszyć do USA by poznać następcę tronu.

fot. materiały prasowe

W obsadzie drugiej części powrócą aktorzy z oryginalnej produkcji - James Earl Jones (King Jaffe Joffer), Arsenio Hall (Semmi) i Paul Bates (Oha). Ponadto, do filmu dołączają także nowe nazwiska - Rick Ross, Jermaine Fowler oraz Wesley Snipes.