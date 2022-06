Księga Boby Fetta - figurka Cada Bane'a wygląda świetnie. Fani Star Wars są zgodni

fot. sideshow.com

Cad Bane był bezlitosnym łowcą nagród z planety Duro. Pracował podczas Wojen Klonów, przeżył upadek Imperium i dalej pracował w zawodzie aż do wydarzeń z serialu Księga Boby Fetta. W nim też postać zadebiutowała w wersji aktorskiej. Do tej pory widzieliśmy go tylko w animacjach.

Cad Bane od Hot Toys

Figurki Hot Toys zawsze są szczegółowo dopracowane w najmniejszym detalu. Nie inaczej jest z Cadem Banem, który wygląda jak żywcem wyjęty z ekranu. Ten łowca nagród został odtworzony w skali 1/6. Ma parę blasterów, miotacz ognia, ręcznie rzeźbioną głowę, umiejętnie uszyty kapelusz i strój. Wszystko w jakości, która zachęci niejednego fana. Jest też znany z animacji droid, który mu towarzyszy oraz specjalne buty, które pozwoliły mu wyjść z opałów. Zobaczcie sami.

Cad Bane - Hot Toys

Jak z każdym gadżetem wysokiej jakości trzeba przygotować się na sporą kwotę. Cena wynosi 290 dolarów. Cad Bane ma wysokość 34 centymetrów. Na razie ruszył pre-order, więc każdy kupujący musi uzbroić się w cierpliwość. Planowana wysyłka figurki odbędzie się w okresie od lipca 2023 roku do grudnia 2023 roku.