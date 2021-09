Księga Boby Fetta - kiedy premiera serialu? Zobacz plakat z datą

fot. materiały prasowe

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że Księga Boby Fetta będzie mieć premierę w grudniu 2021 roku. Teraz ujawniono, że data premiery to 29 grudnia 2021 roku w platformie Disney+ w krajach. w których jest ona dostępna.Każdy nowy odcinek będzie pojawiać się co tydzień. Wraz z ogłoszeniem daty opublikowano pierwszy teaserowy plakat.

Oficjalnie jest to spin-off hitu The Mandalorian, który został zapowiedziany w finale 2. sezonu. Temuera Morrison powraca jako Boba Fett, a Ming-Na Wen zagra Fennec Shand. Jon Favreau i Dave Filoni są producentami, a Robert Rodriguez jest producentem wykonawczym.

fot. Disney+

Za kamerą odcinków są Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard oraz Dave Filoni. Szczegóły fabuły nie są znane. Jednakże można założyć, że z uwagi na premierę plakatu i daty premiery, pierwszy zwiastun wkrótce powinien trafić do sieci.

Nie jest to jedyny spin-off The Mandalorian. W produkcji jest też Ahsoka Tano. W planach był też The Rangers of the New Republic, ale z uwagi na kontrowersyjne zwolnienie Giny Carano projekt stoi pod znakiem zapytania.