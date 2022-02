Księga Boby Fetta: odcinek 6 - fani poprawiają wygląd zaskakującej postaci z serialu animowanego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

6. odcinek serialu Księga Boby Fetta to debiut w wersji aktorskiej kultowego łowcy nagród znanego jako Cad Bane. Występował on w serialach animowanych Wojny Klonów, Rebelianci i Parszywa zgraja. Miał na pieńku między innymi z Fennec Shand i oczywiście z samym wówczas młodym Bobą Fettem.

Cad Bane nie taki jak w kreskówce

Fani są zachwyceni jest debiutem, ale część narzeka na to, że nie wygląda jak w kreskówkach. Przede wszystkim krytykują, że jego skóra jest zbyt jasna, a usta są za wysoko. Przyczyną zmiany jest najpewniej fakt, że postać nie jest efektem komputerowym, a jego twarz została stworzona odpowiednią maską protetyczną. Fani jednak poprawili to już wykorzystując efekty komputerowe. Oceńcie efekt.

Podobna krytyka spadła na aktorską wersją Ahsoki Tano, które głowoogony nie były tak długie jak w kreskówkach. Wówczas tłumaczono to, że musiały one zostać dopasowane do wersji aktorskiej i ruchu. Według Dave'a Filoniego dłuższe wyglądałby nienaturalnie, bo fani dostrzegliby, że to gumowy dodatek.

Księga Boby Fetta - premiera 7. odcinka i zarazem finałowego już 9 lutego 2022 roku na Disney+.

