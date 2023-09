Tiana - nowe informacje o serialu Disneya. To nowy rozdział dla Księżniczki i Żaby?

Fot. Disney

Reklama

Tiana to zapowiedziany animowany serial z uniwersum Księżniczki i Żaby, w którym tytułowa bohaterka ma odkrywać cuda i sekrety Nowego Orleanu. Projekt został ogłoszony w 2020 roku podczas wirtualnego wydarzenia Investor Day, a premiera miała nastąpić dwa lata później. Później jednak przesunięto ją na 2023 rok, a następnie 2024 rok. Problem w tym, że obecnie tytuł nie ma ani oficjalnej daty premiery, ani nie można go wyszukać w Disney+.

To sprawia, że fani zastanawiają, czy w ogóle ostatecznie powstanie. Wreszcie mamy jednak jakąś aktualizację w tej sprawie.

Tiana - nowe informacje o serialu Disneya

Jennifer Lee, dyrektorka kreatywna w dziale animacji u Walta Disneya, w rozmowie z eCartelera poruszyła temat Tiany. Jej zdaniem serial ze świata Księżniczki i Żaby będzie prawdziwym powiewem świeżości:

Kocham to, że Disney+ pozwala nam eksperymentować i próbować nowych rzeczy, nie zapominając o naszym dziedzictwie. Łączyć celebrowanie tego, co już było, z innowacyjną narracją. W tym sensie możemy zrobić o wiele więcej w serialu.

Tiana to całkiem nowy świat dla głównej bohaterki, nowy kierunek, nowy głos. Myślę, że to naprawdę dobra platforma do tego, by zacząć bawić się rzeczami, które wiele nas znaczyły.

Jennifer Lee raczej nie mówiłaby w tej sposób o projekcie, który został usunięty. Można zatem założyć, że serial z uniwersum Księżniczki i Żaby w końcu trafi na Disney+, jednak z dużym opóźnieniem.

Zobacz także: Plotka Plotka

Te teorie z bajek to większe multiwersum obłędu niż Marvel! [GALERIA]