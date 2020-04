Księżycowe miasto: nowa seria fantasy Sarah J. Maas jeszcze wiosną

Amerykańska pisarska Sarah J. Maas specjalizuje się w powieściach fantasy. Polscy czytelnicy znają ją m.in. za sprawą serii Szklany tron, a także cyklu zapoczątkowanego powieścią Dwór cierni i róż.

W tym roku na Zachodzie ukazał się pierwszy tom nowego cyklu Maas pt. Księżycowe miasto. Wydawnictwo Uroboros zapowiedziało premierę książki Dom ziemi i krwi na wiosnę tego roku.

Dom ziemi i krwi w polskim wydaniu, z racji objętości, ukaże się w dwóch tomach. Pierwsza część została zapowiedziana na 20 maja, a druga na 3 czerwca.

Poniżej prezentujemy okładki Domu ziemi i krwi, a także opis książki:

Dom Ziemi i Krwi. Tom 2 - okładka

Bryce Quinlan kocha swoje życie. W dzień pracuje w galerii z antykami, sprzedając nie do końca legalne magiczne artefakty, a nocą imprezuje razem z przyjaciółmi, delektując się każdą przyjemnością, jaką Lunathion, znane również jako Księżycowe Miasto, ma do zaoferowania.

Gdy dochodzi do bezwzględnego morderstwa, wszystko zaczyna się rozpadać – również jej świat. Mimo że oskarżony ląduje za kratami, zbrodnie zaczynają się na nowo, a Bryce trafia w centrum dochodzenia. Zrobi wszystko, aby pomścić śmierć przyjaciół.