Sentry – moc miliona eksplodujących słońc

foto. Marvel

Reklama

W filmie Thunderbolts* Sentry ma stanowić wyzwanie dla bohaterów, ale zanim poznamy go w wersji MCU, dobrze jest przypomnieć sobie jego komiksową historię oraz niesamowitą moc, która sprawia, że nawet Thor czy Hulk muszą się go bać.

Sentry, nazywany „najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi”, dysponuje mocą, która nie ma sobie równych – mocą miliona eksplodujących słońc. Jego nadludzkie umiejętności wykraczają poza granice ludzkiego rozumienia. Regeneracja, manipulacja energią i niewyobrażalna siła sprawiają, że potrafi zniszczyć miasta jednym uderzeniem i przetrwać w przestrzeni kosmicznej bez jakiejkolwiek ochrony, a zdolności fizyczne i mentalne czynią go niemal niepokonanym.

Jednak jego wielką słabością jest psychika. Zmienne wspomnienia, mroczne pragnienia i lęki powodują, że Sentry, mimo swojej nieograniczonej potęgi, pozostaje postacią pełną sprzeczności. Ta niestabilność, a zwłaszcza jego alter ego – The Void, stanowi dla niego największe zagrożenie. Choć może zniszczyć niemal wszystko, to wewnętrzna walka z samym sobą sprawia, że staje się również niebezpieczny dla swoich sojuszników i samego siebie.

Sentry w komiksach – kluczowe momenty

foto. Marvel

Sentry to postać, która na stałe wpisała się w wydarzenia Marvela i miała ogromny wpływ na wiele istotnych opowieści. Stał się symbolem niesamowitej mocy, a jego uczestnictwo w takich historiach jak New Avengers, World War Hulk czy Ragnarok wykazało, jak jego potęga zmienia dynamikę całych wydarzeń w uniwersum.

W serii New Avengers, którą w Polsce wydało wydawnictwo Mucha Comics, Sentry dołączył do Avengersów. Ogromne moce były zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Chociaż mógł pokonać największych wrogów, jego psychiczna niestabilność stanowiła zagrożenie dla drużyny. Był jednym z najmocniejszych, ale przez swoją nieprzewidywalność nie mógł być w pełni zaufanym sojusznikiem.

Z kolei w Wielkiej wojnie Hulka (51 numer Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela) Sentry stanął naprzeciw Hulkowi w jednej z najbardziej intensywnych potyczek Marvela. Sentry udowodnił wtedy, że nie ma nikogo, kto mógłby dorównać mu siłą, ale walka z Hulkem przypomniała wszystkim, że Sentry jest równie nieprzewidywalny, co potężny.

W Oblężeniu (60 numer Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela), podczas wydarzeń związanych z próbą zniszczenia Asgardu przez Normana Osborna, Sentry, a właściwie Void, zniszczył Asgard i zabił Aresa. Dzięki Lokiemu udało mu się na moment odzyskać kontrolę nad umysłem, więc poprosił Thora, aby ten go zabił. Jak się później okazało, było to jedynie chwilowe.

Czy Sentry jest najpotężniejszym bohaterem Marvela?

foto. Marvel

Stara komiksowa prawda mówi, że najpotężniejszym bohaterem jest ten, kogo akurat za takiego uzna scenarzysta. Ale patrząc na poziom mocy przedstawianej w komiksach, choć Sentry jest jednym z najpotężniejszych bohaterów Marvela, to nie jest on sam. W uniwersum istnieje cała grupa postaci, które równie skutecznie mogą stawić mu czoła. Każdy z nich posiada unikalną moc, która sprawia, że ich potęga nie zna granic. Przyjrzyjmy się kilku z nich:

Silver Surfer – posiada Power Cosmic, co daje mu niemal nieograniczoną kontrolę nad energią i materią. Jego moc wykracza poza granice ziemskich możliwości, a zdolność do manipulowania energią sprawia, że jest jednym z najpotężniejszych bohaterów w Marvelu. Sentry i Silver Surfer mogą rywalizować na poziomie kosmicznym, ale obaj dysponują mocami, które mogą zniszczyć planety.

Jean Grey (Phoenix) – kiedy Jean przyjmuje formę Phoenix, jej moc staje się praktycznie nieograniczona. Jest w stanie zniszczyć całe planety, przejąć kontrolę nad czasem i przestrzenią, a jej zdolności są nieporównywalne z większością innych bohaterów. Potencjał Phoenix stawia ją w tej samej lidze co Sentry'ego.

Wonder Man – choć jego moce nie są tak wszechstronne jak Sentry'ego, Wonder Man stworzony jest z czystej energii jonowej. Posiada nadludzką siłę, odporność i zdolność panowania nad energią, co czyni go trudnym i praktycznie nieśmiertelnym przeciwnikiem. Takiej mocy nie należy lekceważyć. W starciu z Sentrym mógłby sprawić poważne problemy.

Gladiator – jako dowódca Gwardii Imperialnej Shiar posiada nadzwyczajną siłę. Wyróżnia go szybkość i wytrzymałość. Jego moc rośnie proporcjonalnie do pewności siebie, co sprawia, że jest niebezpieczny, szczególnie w chwili, gdy wierzy w swoją siłę.

Black Bolt – król Inhumans dysponuje niezwykłą mocą, którą wyzwala za pomocą swojego głosu. Nawet szeptem może zniszczyć całe miasta, co czyni go jednym z najgroźniejszych bohaterów. Jego moc, chociaż ograniczona w sposób, w jaki ją wykorzystuje, stawia go na równi z Sentrym pod względem siły.

Hercules – grecki bóg to symbol nieograniczonej siły. Jego zdolności fizyczne pozwalają mu stawić czoła najpotężniejszym wrogom, w tym Sentry'emu. Choć jego moc jest bardziej fizyczna, jest wystarczająco silna, by pokonać wielu przeciwników.

Hyperion – często określany mianem Supermana Marvela. Jest obdarzony niesamowitą mocą. Siła, szybkość i zdolności regeneracyjne stawiają go na równi z Sentrym, zwłaszcza gdy jego moc zostaje w pełni uwolniona.

Blue Marvel – dzięki swojej mocy manipulowania antymaterią ma potencjał do pokonania niemal każdego przeciwnika, w tym także Sentry'ego. Jego siła, odporność i zdolności manipulacji energią sprawiają, że jest jednym z najbardziej niedocenianych bohaterów w Marvelu.

Thor – bóg piorunów posiada potęgę boską i nadludzką siłę, która czyni go jednym z najgroźniejszych wojowników. Jego młot, Mjolnir, daje mu możliwość kontrolowania pogody i niszczenia wrogów, co sprawia, że staje się niebezpieczny dla Sentry'ego, zwłaszcza jeśli chodzi o ich starcie w równej walce.

Hulk – to postać, której siła nie zna granic. Choć nie tak wszechstronny jak Sentry, jego potęga fizyczna rośnie wraz z gniewem. Walka między tymi dwoma gigantami mogłaby zniszczyć wszystko na swojej drodze. Dzięki wydarzeniom, które poznaliśmy w serii Nieśmiertelny Hulk, wiemy, że jest wieczny.

Co to wszystko oznacza?

foto. Marvel

Sentry to postać, która nie tylko reprezentuje potęgę nieograniczoną, ale i tragizm wynikający z jej kontroli. W komiksach Marvela stawiał czoła najsilniejszym bohaterom, a jego historia jest pełna sprzeczności. Z jednej strony ogromna moc sprawia, że jest jednym z najpotężniejszych w uniwersum, a z drugiej jego wewnętrzne demony, reprezentowane przez Void, nie pozwalają mu w pełni zapanować nad tym, co może uczynić.

Choć Sentry jest niekwestionowanym gigantem w Marvelu, w uniwersum istnieje wiele innych postaci, które również mają moc, by zniszczyć świat. Każda z nich ma unikalne talenty i zdolności, które stawiają je na równi z Sentrym, a ich potęga nie zna granic… chyba że scenarzysta uzna, że wszystkich pokona Squirrel Girl.