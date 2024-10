Kulej. Dwie strony medalu już w kinach. Ten film trzeba obejrzeć

fot. Grzegorz Press // Watchout Studio

Reklama

Kulej. Dwie strony medalu to film o życiu Jerzego Kuleja, czyli legendarnego boksera, który zdobył dwa złote medale na igrzyskach olimpijskich. Jego życie napisało nieprawdopodobny scenariusz, którego przełożeniem na ekrany zajął się Xawery Zulawski. Po premierze na Festiwalu Filmowym w Gdyni zebrał on znakomite opinie i możecie również przeczytać w naszej recenzji Kuleja, dlaczego ten film koniecznie trzeba obejrzeć.

Kulej. Dwie strony medalu - zwiastun

Kulej. Dwie strony medalu - opis fabuły

Jest to historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Kulej. Dwie strony medalu koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Kulej. Dwie strony medalu

W obsadzie są Tomasz Włosok, Michalina Olszańska, Bartosz Gelner, Konrad Eleryk i Monika Mikołajczak. Natomiast Andrzej Chyra gra trenera reprezentacji Polski - Feliksa "Papę" Stamma, a Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia.

Kulej już na ekranach kin.