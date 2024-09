fot. Grzegorz Press / Watchout Studio / Next Film

Reklama

W sieci pojawił się nowy, drugi już zwiastun filmu w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Chodzi o Kulej. Dwie strony medalu, który opowiada o legendarnym, polskim bokserze. Historia skupi się na małżeństwie Kulejów - Jerzym oraz Helenie. To nie tylko film o wymagającym poświęcenia, niebezpiecznym sporcie, ale też małżeńskich dramatach. Miłość, poświęcenie, sport. Czego chcieć więcej?

Sprawdźcie nowy zwiastun.

Kulej. Dwie strony medalu

Kulej. Dwie strony medalu - opis fabuły

Jest to historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Kulej. Dwie strony medalu koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Kulej. Dwie strony medalu - szczegóły

Za kamerą stoi doceniany polski reżyser Xawery Żuławski. Jako że Tomasz Włosok sam gra w scenach walk, zintensyfikował treningi bokserskie podczas przygotowań do filmu. Jako że sam trenuje od lat kicboxingu podstawy fizyczne do tego miał. Do tego podczas okresu przygotowawczego miał zajęcia z choreografii ruchu i tańca, aby wiernie oddać walki bokserskie. Aby osiągnąć cel, treningi Włosoka trwały po 9 godzin dziennie.

W obsadzie są także Bartosz Gelner, Konrad Eleryk i Monika Mikołajczak. Natomiast Andrzej Chyra gra trenera reprezentacji Polski - Feliksa "Papę" Stamma, a Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia.

Kulej. Dwie strony medalu - premiera w kinach w całej Polsce odbędzie się 11 października. Wcześniej będzie można go obejrzeć w dniach 23-28 września w trakcie Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Kulej. Dwie strony medalu – fotorelacja z przedpremierowego pokazu filmu w Paryżu

Kulej. Dwie strony medalu