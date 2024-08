Kulej. Dwie strony medalu ze specjalnym pokazem na Igrzyskach Olimpijskich. Gwiazdy filmu w Paryżu

fot. Grzegorz Press / Watchout Studio / Next Film

Trwające XXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie to najlepszy moment na zorganizowanie przedpremierowego pokazu filmu, opowiadającego o tak wybitnym sportowcu jak Jerzy Kulej. Produkcja o życiu pięściarza zadebiutuje w polskich kinach jeszcze w tym roku, a pierwsi widzowie mieli okazję obejrzeć już film na specjalnym przedpremierowym pokazie w Paryżu. Seans Kulej. Dwie strony medalu odbył się w Maison Polonaise Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym nie zabrakło twórców i obsady.

Do domu Polskiego na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu przyjechali reżyser i scenarzysta Xawery Żuławski, producent Krzysztof Terej, aktorzy Tomasz Włosok i Andrzej Chyra oraz Waldemar Kulej, syn Jerzego i jednocześnie inicjator powstania filmu. Twórców na scenie przywitał Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Widzowie chwalą film Kulej. Dwie strony medalu za ukazanie skomplikowanego życia sportowca, który zmuszony jest do wielu poświęceń, aby osiągnąć sukces. Inni cieszą się, że prawdopodobnie po raz pierwszy ukazano rywalizację w boksie olimpijskim. Inni przyznają, że dzięki filmowi mogli poznać historię Jerzego Kuleja i jego drogi do dwóch złotych medali na igrzyskach w Tokio w 1964 roku i Meksyku w 1968 roku.

Kulej. Dwie strony medalu – fotorelacja z przedpremierowego pokazu filmu w Paryżu

Kulej. Dwie strony medalu – o czym jest?

Jest to historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Kulej. Dwie strony medalu koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Kulej. Dwie strony medalu - premiera w kinach w całej Polsce odbędzie się 11 października. Wcześniej będzie można go obejrzeć w dniach 23-28 września w trakcie Festiwalu Filmowego w Gdyni.