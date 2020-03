Kultowa karta graficzna ma szansę na wydanie w wersji LEGO

Pod koniec ubiegłego wieku możliwość odpalenia trójwymiarowych gier była marzeniem wielu graczy. 16-bitowe konsole oraz komputery domowe z przełomu lat 80. i 90. nie były stworzone do współpracy z trójwymiarowym otoczeniem. Przełom nastąpił w 1996 roku, kiedy firma 3dfx Interactive zaprezentowała światu akcelerator graficzny Voodoo. Sprzęt zawrotną karierę, po wpięciu go do komputera potencjał przetwarzania grafiki trójwymiarowej wzrastał kilkukrotnie. Voodoo stał się obiektem pożądania pecetowców i jednym z najbardziej przełomowych podzespołów w historii gier komputerowych. I choć firma 3dfx została wchłonięta przez Nvidię, a seria Voodoo porzucona, wkrótce może powrócić na rynek. W formie klocków LEGO.

Pomysł na zrekonstruowanie akceleratora w tej nietypowej formie wysunął Bhaal_Spawn, użytkownik serwisu LEGO Ideas. W 2019 roku dla zabawy złożył kilka pecetowych kart graficznych, a teraz postanowił podzielić się jedną z nich z szeroką publicznością. LEGO przyjęło jego zgłoszenie i poddało projekt pod głosowanie. Jeśli w ciągu kilkunastu miesięcy projekt zbierze 10 tysięcy głosów ze strony społeczności, Voodoo w wersji LEGO zyska szansę na pojawienie się w regularnej sprzedaży.

Quake We wczesnych latach 90. bardziej wymagające gry pecetowe wymagały bardzo wydajnych komputerów, zmuszając pecetowych graczy do przeskoku z procesora 286 na drogi 386 bądź wyższy, aby grać w najnowsze tytuły. Wraz z pojawieniem się kart grafiki 3D tak radykalne zmiany nie były już konieczne, a karty takie jak Voodoo szybko stały się pierwszym wyborem dla graczy pecetowych, którzy chcieli grać w takie tytuły jakod id Software w najlepszej jakości – reklamuje swój projekt Bhaal_Spawn.

W momencie pisania tego artykułu zestaw zebrał blisko 600 głosów, a do końca głosowania pozostało jeszcze przeszło 400 dni. Warto wiedzieć, że zebranie wymaganej liczby głosów nie jest równoznaczne z wypuszczeniem projektu do regularnej sprzedaży. To tylko sygnał dla korporacji, że dany model podoba się miłośnikom LEGO. Ale jeśli wszyscy pecetowcy, którzy w latach 90. posiadali Voodoo w swoich komputerach albo marzyli o jego zakupie, oddadzą głos na kartę Bhaal_Spawna, istnieje spora szansa, że ten nostalgiczny akcelerator dostanie drugie życie.

Na 3dfx Interactive Voodoo 3D accelerator card można zagłosować na stronie LEGO Ideas. Bhaal_Spawn zrekonstruował w wersji LEGO także inny słynny podzespół z lat 90., kartę graficzną Sound Blaster Pro Live 2 od Creative Labs.