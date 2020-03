L.A. Noire powróci? Sequel podobno już powstaje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

L.A. Noire dostało drugie życie po remasterze z 2017 roku. Produkcja Rockstar Games oryginalnie ukazała się niemal 10 lat temu i była wyjątkowa. Zadaniem gracza, po wcześniejszym zebraniu dowodów i zatrzymaniu podejrzanych w różnych sprawach, było wyczytanie z zachowania przesłuchiwanego czy ma on coś na sumieniu, czy też nie. Tytuł ten pierwotnie pojawił się na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 i w momencie debiutu robił spore wrażenie, szczególnie pod względem mimiki postaci. Gracze nigdy nie doczekali się kontynuacji gry, ale to może się wkrótce zmienić.

Warner Chappell Music udostępniło na YouTube utwór Break My Stride, opublikowany na kanale zatytułowanym L.A. Noire Part Two - Topic. Niby nic, a jednak coś nam to mówi. Utwór ten był bowiem opatrzony algorytmem generowanym automatycznie, w którym znajdowały się informacje o prawach autorskich, licencji i tym podobnych danych.

Wygenerowany kanał został usunięty zaraz po tym, jak odnalazł go jeden z użytkowników Reddita. Nie można wykluczyć, że z czasem doczekamy się oficjalnej zapowiedzi - być może była to jedna z niespodzianek szykowanych z myślą o tegorocznym E3?