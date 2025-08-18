Tim Burton wybrał ulubiony film ostatnich lat. Gra w nim Robert Pattinson
Tim Burton podzielił się swoimi ulubionymi filmami w historii. Ze współczesnych produkcji znalazło się tylko jedno dzieło. Chodzi o film z Robertem Pattinsonem. Dlaczego tak bardzo przypadł mu do gustu?
Tim Burton wziął udział w ostatnio popularnym formacie, który polega na tym, iż znane twarze z Hollywood odwiedzają jedną z dwóch pozostałych francuskich wypożyczalni filmów i opowiadają o swoich ulubionych produkcjach. Nie jest zaskoczeniem, że reżyser w większości wybrał czarno-białe produkcje sprzed lat, głównie azjatyckie horrory. Wskazał również na jedyną współczesną produkcję, która obudziła w nim pozytywne emocje w ostatnim czasie.
Tim Burton wskazał na Lighthouse od Roberta Eggersa z Robertem Pattinsonem i Willem Dafoe w rolach głównych. Dlaczego?
Reżyser Batmana i Powrotu Batmana z Michaelem Keatonem przyznał też, że po premierze tego drugiego stracił zainteresowanie produkcjami superbohaterskimi i nie śledzi poczynań Marvela ani DC.
