Tim Burton wybrał ulubiony film ostatnich lat. Gra w nim Robert Pattinson

Tim Burton wziął udział w ostatnio popularnym formacie, który polega na tym, iż znane twarze z Hollywood odwiedzają jedną z dwóch pozostałych francuskich wypożyczalni filmów i opowiadają o swoich ulubionych produkcjach. Nie jest zaskoczeniem, że reżyser w większości wybrał czarno-białe produkcje sprzed lat, głównie azjatyckie horrory. Wskazał również na jedyną współczesną produkcję, która obudziła w nim pozytywne emocje w ostatnim czasie.

Tim Burton wskazał na Lighthouse od Roberta Eggersa z Robertem Pattinsonem i Willem Dafoe w rolach głównych. Dlaczego?

Kocham to, że przypomina sen. Występy aktorskie były świetne. Atmosfera również. Dawno nie oglądałem innego filmu, który zostałby w mojej głowie tak samo długo, co ten. To rzadkie dla mnie i podwójnie miłe, gdy tak się dzieje. Ten film poruszył coś w moim wnętrzu.

Reżyser Batmana i Powrotu Batmana z Michaelem Keatonem przyznał też, że po premierze tego drugiego stracił zainteresowanie produkcjami superbohaterskimi i nie śledzi poczynań Marvela ani DC.

To nie jest coś dla mnie. Straciłem zainteresowanie po Powrocie Batmana.

