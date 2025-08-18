Reklama
placeholder

Tim Burton wybrał ulubiony film ostatnich lat. Gra w nim Robert Pattinson

Tim Burton podzielił się swoimi ulubionymi filmami w historii. Ze współczesnych produkcji znalazło się tylko jedno dzieło. Chodzi o film z Robertem Pattinsonem. Dlaczego tak bardzo przypadł mu do gustu?
Reklama
placeholder

Tim Burton podzielił się swoimi ulubionymi filmami w historii. Ze współczesnych produkcji znalazło się tylko jedno dzieło. Chodzi o film z Robertem Pattinsonem. Dlaczego tak bardzo przypadł mu do gustu?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tim burton 
the lighthouse
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tim burton 
the lighthouse
Tim Burton fot. materiały promocyjne
Reklama

Tim Burton wziął udział w ostatnio popularnym formacie, który polega na tym, iż znane twarze z Hollywood odwiedzają jedną z dwóch pozostałych francuskich wypożyczalni filmów i opowiadają o swoich ulubionych produkcjach. Nie jest zaskoczeniem, że reżyser w większości wybrał czarno-białe produkcje sprzed lat, głównie azjatyckie horrory. Wskazał również na jedyną współczesną produkcję, która obudziła w nim pozytywne emocje w ostatnim czasie.

Marvel szykuje duże starcie Spider-Mana i Kingpina? Przyszła rola Doktora Strange'a ujawniona

Tim Burton wskazał na Lighthouse od Roberta Eggersa z Robertem Pattinsonem i Willem Dafoe w rolach głównych. Dlaczego?

Kocham to, że przypomina sen. Występy aktorskie były świetne. Atmosfera również. Dawno nie oglądałem innego filmu, który zostałby w mojej głowie tak samo długo, co ten. To rzadkie dla mnie i podwójnie miłe, gdy tak się dzieje. Ten film poruszył coś w moim wnętrzu.

Reżyser Batmana i Powrotu Batmana z Michaelem Keatonem przyznał też, że po premierze tego drugiego stracił zainteresowanie produkcjami superbohaterskimi i nie śledzi poczynań Marvela ani DC.

To nie jest coś dla mnie. Straciłem zainteresowanie po Powrocie Batmana.

Najlepsze horrory wszech czasów

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

2019
Lighthouse
Oglądaj TERAZ Lighthouse Horror
Powiązane osoby

Tim Burton

Tim Burton image

Najnowsze

1 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!

2 45. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
-

Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?

3 HBO Max sierpień 2025
-

HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2025. Scheda, nowy sezon Peacemakera i inne

4 Oscar Isaac - Moon Knight
-

Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?

5 Sweet Revenge
-

Jason Voorhees powrócił! Krwawy film krótkometrażowy z franczyzy Piątek trzynastego już online

6 Ben Chang
-

Najwięksi złoczyńcy w sitcomach. Numer jeden to postać znana od prawie 40 lat

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

9

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

10

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV