Lada dzień ruszy Tournée Nowe Horyzonty. Kinomani z całego kraju, zbiórka!

To nie jest łatwy czas zarówno dla branży kinowej, jak i wszystkich kinomanów w naszym kraju. Kolejne premiery są systematycznie przekładane, a festiwale filmowe przesuwane na późniejszy termin. Lada dzień w naszym kraju rozpocznie się jednak inicjatywa, która ze wszech miar zasługuje na pochwałę. Tournée Nowe Horyzonty stanie się więc nie lada gratką dla wszystkich miłośników X Muzy, którzy z całą pewnością tęsknią za festiwalową atmosferą.

Wydarzenie to odbędzie się w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia (to pierwotny termin 20. Festiwalu Nowe Horyzonty; ostatecznie ruszy on w listopadzie, będąc połączonym z kolejną edycją American Film Festival) w kilkunastu miastach na terenie całej Polski. W ramach Tournée pokazane zostaną trzy filmy, znakomicie wpisujące się w nowohoryzontową ideę:

Ostentacyjnie oldskulowy, zrealizowany kamerą 16 mm debiut Marka Jenkina opowiada o gentryfikacji, kapitalizmie, turystycznym tsunami i klasowych konfliktach. Kornwalijska wieś, w której rozgrywa się akcja, przechodzi właśnie transformację z osady rybackiej w nadmorski kurort. Ekonomiczna, społeczna i kulturowa degradacja rybaków rodzi frustrację, która prowadzi do otwartej wojny z aroganckimi, bogatymi przyjezdnymi.

Pokazywana w konkursie głównym festiwalu w Wenecji Ema Pabla Larraína to filmowy rollercoaster z magnetyczną Marianą Di Girolamo i Gaelem Garcią Bernalem w rolach głównych. Para porzuca adoptowane dziecko i zanurza się w toksyczną relację. Larraín ubiera opowieść o pożądaniu, winie i odkupieniu oraz dojrzewaniu w kostium anarchizującego mitu, pełnego drapieżnej seksualności, ekstatycznych kolorów i sensualnego tańca.

Nocą w leśnej głuszy spotykają się przedstawiciele XVIII-wiecznej francuskiej arystokracji i ich zagraniczni goście, by oddać się rozpisanej na role orgii. W drodze do „pełnego życia” przekroczą kolejne granice.

Tak z kolei prezentuje się lista kin, które będą gościć Tournée Nowe Horyzonty: