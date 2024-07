Szok! Robert Downey Jr. jako wielki zły MCU! Filmy o Avengers mają tytuły i reżyserów!

fot. Marvel Studios

Kang? Jaki Kang? Robert Downey Jr. oficjalnie powraca do MCU jako nowy główny złoczyńca. To jest największy szok, bo pomimo plotek, nikt nie wierzył, że ten scenariusz jest możliwy. Zwłaszcza, że te plotki potem przez inne plotki były dementowane. Jednakże wiemy, że Marvel lubi podrzucać fałszywe informacje do sieci, bo się do tego przyznali.

Robert Downey Jr. oficjalnie zagra postać złoczyńcy znanego jako Doktor Doom! Powiedziano, że będzie to Victor Von Doom, tak jak w komiksach. Być może postać nie będzie zdejmować maski? Taka jest spekulacja, by wygląd aktora nie był tutaj problemem. Jednak nie po to zatrudnia się Roberta Downeya Jr, by grał w masce. Dlatego teorie idą zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, że może być to Tony Stark z alternatywnej rzeczywistości, który stał się Doomem. Zobaczymy o w dwóch filmach o Avengers! Nie potwierdzono, czy pojawi się w jakiejś formie wcześniej. Tematu postaci Kanga w ogóle nie poruszono.

Robert Downey Jr. jako Doktor Doom

Tak wygląda moment, gdy Robert Downey Jr. pokazał się na scenie!

A tak na tę wieść zareagowała Florence Pugh z Thunderbolts.

Avengers 5 i 6 - tytuł i reżyserzy

Ogłoszono, że finał Sagi Multiwersum zostanie wyreżyserowany przez Braci Russo. To oni stworzyli Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Teraz zrobią dwa wielkie widowiska. Pierwszym filmem jest Avengers: Doomsday, w którym Robert Downey Jr. już wystąpi po raz pierwszy. Zastępuje on projekt, który przez lata nosił nazwę Avengers: Kang Dynasty. Wielki finał to nadal Avengers: Secret Wars. Daty premier obu filmów nie uległy zmianie - 2026 i 2027 rok. Russo zabrali ze sobą Stephena McFelly'ego jako scenarzystę - to on pisał wszystkie ich poprzednie filmy MCU z Christopherem Markusem. Nie wiadomo, dlaczego tylko on wraca.

Tak wyglądają nowe logotypy obu filmów:

Avengers: Secret Wars

