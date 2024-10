Lady Gaga zszokowana negatywnym przyjęciem Jokera 2. Todd Phillips naciskał na studio

Warner Bros.

Joker: Folie a deux przeszedł do historii filmów komiksowych, ale raczej nie w sposób, którego oczekiwano. Produkcja Todda Phillipsa otrzymała notę D od CinemaScore, a zatem niższą od tegorocznej porażki jaką była Madame Web. Kontynuacja hitu z 2019 roku nie spodobała się ani publiczności ani krytykom.

Niedawno przytaczaliśmy fragment rozmowy Lady Gagi z Joaquinem Phoenixem podczas owacji na stojąco po oficjalnym, pierwszym pokazie filmu w trakcie Venice Film Festival, gdzie kontynuacja otrzymała dwunastominutowe oklaski. Wówczas, według sztucznej inteligencji, która odczytuje ruch warg, gwiazdor wcielający się w tytułowego bohatera nazwał film "fatalnym". Innego zdania była Gaga. Pisze o tym również The UK's Daily Mail, którego zdaniem aktorka jest zszokowana tak słabym przyjęciem produkcji:

Gaga jest zaskoczona reakcjami na Jokera 2. Szokuje ją, że ludziom film się nie spodobał po tym, jak krytycy przed premierą go chwalili. Włożyła wiele serca w ten film i ma dużo szacunku do fanów DC Comics.

Todd Phillips naciskał na studio

Za kulisami również pojawiło się wiele kontrowersji. Wedle informatorów Todd Phillips nie chciał mieć nic wspólnego z DC podczas kręcenia filmu i konsultował się jedynie z głowami Warner Bros. Nawet w samej produkcji nie pojawiło się logo DC Studios, które obecnie należy do Jamesa Gunna i Petera Safrana. Warto dodać, że ten pierwszy publicznie chwalił kontynuację hitu z 2019 roku. Film wszedł w fazę produkcji w grudniu 2022 roku, a zatem dwa miesiące po przejęciu władzy przez wcześniej wymieniony duet. Wiele osób spodziewało się, że będą ściśle pracować przy produkcji Phillipsa, ale ten nie dzielił się notatkami i nie zamierzał pytać o zdanie.

Z całym szacunkiem do nich, ale to film Warner Bros. - mówił Todd Phillips.

Mimo tego reżyser często też ignorował Warner Bros. i stawiał własne warunki. To on chciał kręcić film w Los Angeles, choć było to droższe od Londynu, który wybrało studio. Mimo tego zgodzono się na jego warunki. Studio nie chciało też, aby film miał premierę podczas Venice Film Festival, ale reżyser i na to naciskał. Podobnie z jego powodu nie zorganizowano żadnych pokazów testowych. Przy filmie nie pomagał też Bradley Cooper, który był producentem hitu z 2019 roku. W 2021 roku pożegnał się z Phillipsem.

Nikt nie potrafił dotrzeć do Todda. - mówi jedno ze źródeł Variety. - Jeśli nie słuchasz fanów i nie patrzysz na ich oczekiwania, to poniesiesz klęskę.

