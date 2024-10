Jaka była grupa docelowa Jokera 2? Porażka filmu zmusza Jamesa Gunna do odniesienia sukcesu

fot. materiały prasowe

DC przeżywa trudny okres w kinie w ostatnim czasie. Poza świetnym Batmanem z 2022 roku nie ma się czym zbyt pochwalić. Wiele osób uważało, że Joker: Folie a deux będzie sukcesem na miarę jedynki, która zarobiła ponad miliard dolarów. Tak się nie stało, a produkcja Todda Phillipsa jest bombardowana krytyką z każdej strony. Polaryzujące opinie nie pomagają w zainteresowaniu dziełem, które miało weekend otwarcia w box office na poziomie Morbiusa.

Porażka filmu zmusza Jamesa Gunna do odniesienia sukcesu

Warner Bros. liczy na to, że nowe DCU zarządzane przez Jamesa Gunna i Petera Safrana w końcu odetnie się od pasma porażek. Sam Gunn odciął się od brania odpowiedzialności za porażkę Jokera 2. Przyznał, że to dzieło Phillipsa, który miał wolną rękę pod każdym względem. Dodał również, że dopiero kolejne filmy z postaciami DC będą w pełni należeć do DC Studios, które prowadzi. Todd Phillips również przyznał, że nie współpracował z Gunnem nad tą produkcją.

Porażka finansowa i krytyczna Jokera 2 kładzie na barkach Jamesa Gunna jeszcze większą presję. Musi po prostu odnieść sukces. Pierwsza wielka okazja do tego będzie w 2025 roku przy okazji premiery nowego Supermana. Insider z Warner Bros. potwierdził to słowami:

To tylko kładzie większą presję na Supermanie niż kiedykolwiek przedtem.

Joker: Folie a deux to też bardzo drogi film, którego stworzenie kosztowało znacznie więcej od 1. części. Zarobi przy tym pewnie równie mniej. Jedno ze źródeł bliskich Warner. Bros na pytanie "dla kogo był ten film" odpowiedziało:

Dla Joaquina.

