The Lara Croft Collection - dwa spin-offy serii Tomb Raider otrzymają fizyczne wydania. Zobaczcie zawartość edycji kolekcjonerskiej

fot. materiały prasowe

Reklama

Limited Run Games zapowiedziało kolejne pudełkowe wydanie. Tym razem powinno zainteresować ono przede wszystkim fanów serii Tomb Raider, a konkretnie jej spin-offów, które trafiły na rynek odpowiednio w 2010 i 2014 roku. Fizyczne wydanie The Lara Croft Collection zawierać będzie dwie gry w wersji na Nintendo Switch: Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris. W sprzedaży pojawi się również edycja kolekcjonerska, która zawierać będzie kilka fizycznych dodatków: steelbook stylizowany na dziennik, akrylowa figurka, ścieżka dźwiękowa oraz drukowane grafiki.

Przedsprzedaż startuje już dziś, 10 maja. Z wyglądem obu edycji, standardowej oraz kolekcjonerskiej, możecie zapoznać się w poniższej galerii.

The Lara Croft Collection

Oprócz tego zapowiedziano, że w pudełku ukaże się również Tomb Raider I-III Remastered starring Lara Croft. Więcej na ten temat mamy dowiedzieć się 21 maja.