Twórcy Baldur's Gate 3 wkraczają do Polski! Larian Studios otwiera studio w Warszawie

fot. materiały prasowe

Larian Studios przygotowuje się do otwarcia nowego studia w Warszawie. Będzie to siódmy już oddział firmy, po placówkach w Quebecu, Dublinie, Guildford, Barcelonie, Gandawie oraz Kuala Lumpur. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska, takie jak RPG Designer, Graphics Programmer czy Tools Programmer. Poszukiwany jest także scenarzysta, a oprócz tego dostępny jest również otwarty nabór dla osób, które nie znalazły konkretnej oferty dla siebie.

Szczegóły na temat działalności Larian Studios Warsaw nie zostały ujawnione, choć Swen Vincke, szef Larian Studios, zapowiedział, że zespół ma pracować nad dwoma nieujawnionymi jeszcze grami RPG.

Decyzja o założeniu stacjonarnego studia w Warszawie podkreśla nasze zaangażowanie w rozwijanie kreatywności, współpracy i innowacji w sercu tętniącej życiem gamingowej sceny w Polsce – powiedziała Ula Jach, Szefowa Polskiego Studia. Cieszymy się na myśl o byciu częścią tego bogatego w talenty i doświadczenie regionu, szczególnie zważywszy na silną reputację Polski jako centrum entuzjastów RPG i gamingu.

Zeszłoroczna wizyta na Game Industry Conference w Poznaniu potwierdziła to, o czym myślałem od dłuższego czasu - jest tu bardzo dużo talentów i wielu deweloperów, którzy myślą jak my. Co więcej, wielu z nich chce pracować właśnie nad grami RPG, więc to idealne połączenie. Nasz plan dotyczący polskiego studia jest bardzo prosty – zbudować zespół, który będzie mógł pracować nad naszymi dwoma nowymi i bardzo ambitnymi grami RPG, jednocześnie ciesząc się z owoców swojej pracy. Jesteśmy firmą, w której inicjatywa płynie od dołu, więc nie mogę się doczekać, co nowego przyniosą nam pracownicy warszawskiego studia. Myślę, że będzie to działać naprawdę dobrze - dodał Swen Vincke, szef Larian Studios.

Larian Studios znane jest z wysoko ocenianych gier RPG. Zespół ma na koncie między innymi serię Divinity, a w 2023 roku wypuścił na rynek świetnie przyjęte przez graczy oraz krytyków Baldur's Gate 3, które dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.