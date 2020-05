Last Night in Soho - thriller Edgara Wrighta zmienia datę premiery. Nowe zdjęcie

Last Night in Soho to nowy thriller w reżyserii Edgara Wrighta (Baby Driver). Pierwotnie film miał trafić do kin 25 września 2020 roku. Jednak w związku z pandemią koronawirusa Focus Features, które odpowiada za projekt, postanowiło przesunąć premierę produkcji. Trafi ona do kin 23 kwietnia 2021 roku. Przy okazji w sieci zadebiutowało nowe zdjęcie promujące film. Możecie je obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wright opisuje projekt jako thriller psychologiczny, który nawiązuje do takich filmów jak Nie oglądaj się teraz i Wstręt.

Haunted by someone else’s past, but we’ll see you in the future... It’s true, #LastNightInSoho is not quite finished yet due to Covid 19. But, I'm excited for you all to experience it, at a big screen near you, on April 23, 2021. @LastNightInSoho @FocusFeatures @universaluk pic.twitter.com/zmPnAZICkb

— edgarwright (@edgarwright) May 26, 2020