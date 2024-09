Lazy Susans – Amy Adams główną gwiazdą nowej komedii. Film nie tylko dla fanów rocka

fot. 20th Century Studios

Już jutro na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto zadebiutuje Nightbitch, czyli nowy film z Amy Adams. Aktorka nie będzie mogła długo cieszyć się z premiery swojej nowej produkcji i już wkrótce rozpocznie prace nad kolejnym filmem, zatytułowanym Lazy Susans. Adams właśnie sfinalizowała kontrakt, dzięki któremu weźmie udział w nowej komedii, a także wyprodukuje ją dla 20th Century Studios.

Lazy Susans - Amy Adams zagra i wyprodukuje nową komedię na faktach

Za scenariusz odpowiadają Annie Mumolo (Druhny) oraz Stan Chervin (Mooneyball). Reżyser nie jest jeszcze znany. Oprócz Adams producentką filmu będzie Stacy O’Neil z ramienia Bond Group Entertainment.

Lacy Susans opowie o grupie matek, które stworzyły zespół rockowy. Film zainspirowany będzie prawdziwą historią muzycznej grupy z Bostonu, która rozpoczęła swoją przygodę podczas pandemii koronawirusa.

Dla Amy Adams to obecnie siódmy projekt, który oczekuje na premierę. Oprócz Nightbitch oraz Lazy Susans, aktorka wzięła również udział w Klara and the Sun, czyli dystopijnym science fiction wyreżyserowanym przez Taikę Waititiego dla Sony Pictures. Scenariusz powstał na podstawie powieści Kazuo Ishiguro.

Innymi nadchodzącymi projektami Adams są At the Sea od węgierskiego reżysera Kornéla Mundruczó, a także The Invite oraz The Holdout, które znajdują się we wczesnej fazie produkcji. Podobnie jak miniserial Kings of America, który tworzy Jess Kimball Leslie, producentka i scenarzystka Śmierć i inne szczegóły.